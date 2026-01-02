Govern i Ajuntament de Barcelona impulsen startups a EUA, Singapur, Portugal i Finlàndia

Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Arxiu
El sector registra una "xifra de rècord" a Catalunya amb 2.285 startups
BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern, a través de l'agència Acció, i l'Ajuntament de Barcelona, a través de la direcció de Promoció Econòmica Internacional i Barcelona Activa, han impulsat la participació d'una cinquantena de startups catalanes "en fires de referència mundial" d'Estats Units, Singapur, Portugal i Finlàndia.
Es tracta de les fires TechCrunch Disrupt de Sant Francisco (EUA), Switch a Singapur, Web Summit a Lisboa (Portugal) i Slush a Hèlsinki (Finlàndia), explica la Conselleria d'Empresa i Treball aquest divendres en un comunicat.
En el cas de Switch a Singapur, celebrada del 29 al 31 d'octubre, han participat un total de 7 startups i entitats de l'ecosistema de 'deep tech', com el Barcelona Supercomputing Center (BSC).
"Les empreses emergents presents a Singapur disposen d'un alt grau de consolidació i treballen per obrir-se o buscar finançament al mercat asiàtic", expliquen les mateixes fonts.
Al Web Summit de Lisboa, un dels principals esdeveniments europeus tecnològics per a empreses emergents, han participat un total de 16 empreses.
En la fira TechCrunch Disrupt, en Sant Francisco, 8 startups han aprofitat la fira per internacionalitzar-se en l'epicentre mundial de l'emprenedoria.
Finalment, en Slush, fira de referència en el nord d'Europa, han participat un total de 15 empreses.
"En totes les fires les empreses catalanes han comptat amb visibilitat amb un espai i una agenda de reunions per poder aprofitar al màxim les oportunitats que els ofereixen els seus respectius esdeveniments i ecosistemes empresarials", indica el departament.
NETWORKING
D'altra banda, en totes les missions s'han organitzat esdeveniments de networking i promoció de l'ecosistema tecnològic i innovador de Catalunya.
Segons l'Anàlisi de l'ecosistema startup a Catalunya 2025 elaborat per Acció, el nombre de startups ha crescut fins a les 2.285, una "xifra de rècord" i que duplica les registrades en 2016.
"Es tracta d'un ecosistema molt viu que empra a més de 22.840 persones (un 10,5% més que l'any anterior) i que, en conjunt, factura més de 2.330 milions d'euros (+10,6%).
