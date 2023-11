La creadora de l'àrea d'ètica d'algoritmes a Twitter obrirà el Barcelona Deep Tech Summit

L'esdeveniment se celebrarà el 28 i 29 de novembre al Palau de Congressos de Fira de Barcelona



BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La creadora de l'àrea d'ètica dels algoritmes a Twitter, l'enginyera catalana Ariadna Font, obrirà la II Barcelona Deep Tech Summit (BDTS), que se celebrarà el 28 i el 29 de novembre al Palau de Congressos de Fira de Barcelona, informen els organitzadors de l'esdeveniment aquest dimarts en un comunicat.

Font, que actualment és ceo de la startup Alinia (que ajuda les empreses a implementar la Intel·ligència Artificial de forma segura, estable i amb ètica), serà la 'keynote speaker' (oradora principal) amb la conferència 'Prioritzant la Intel·ligència Artificial Responsable en les empreses'.

L'extensió de la IA serà un dels elements a debat en el Barcelona Deep Tech Summit, i també s'abordaran altres aspectes estratègics i d'interès social i económic, amb ponències com 'Genetics at work', 'Hello. I'm your new coworker. I'm a robot' o 'Sky's the Limit: Unveiling Next-Gen Opportunities in the Satellite Sector!'.

Participaran 50 experts de tot el món, com l'expert en robòtica i creador de diverses startups Limor Schwitzer; la vicepresidenta d'Innovació i tecnologia de Puig, Camila Tomas; l'enginyer aeronàutic i premio Princesa de Girona, Rafel Jordà; la biòloga i professora de la Universitat de Barcelona (UB), Gemma Marfany; i el cofundador i ceo de Quside Technologies, Carlos Abellán, entre uns altres.

Les ponències i debats se centraran a exposar últimes innovacions i reflexions entorn l'energia, la sostenibilitat i mobilitat, la indústria 4.0 i 5.0, la connectivitat, i la tecnologia en biomedicina.

SOLUCIONS PER A MALALTIES

A més, hi haurà una àrea d'exhibició (Global Innovation Area) on unes 50 startups exposaran les seves innovacions a stands propis, amb aplicacions que presenten solucions innovadores com a tractaments per a malalties.

L'esdeveniment està organitzat per l'empresa de promoció econòmica municipal de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa; Acció i la Conselleria d'Investigació i Universitats de la Generalitat, juntament amb les universitats UPC, UB, UPF, UOC i UAB.