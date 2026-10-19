FGC presentarà la seva oferta professional de mobilitat i muntanya al Saló de l'Ocupació

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) participarà, per segon any consecutiu, en el Saló de l'Ocupació a través d'un estand de la Generalitat en el qual presentarà la seva oferta professional, tant en l'àmbit de la mobilitat com en el dels actius de muntanya, informa en un comunicat aquest dilluns.
La trobada se celebra el 21 i 22 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, és d'accés gratuït i està organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa.
El president d'FGC, Carles Ruiz Novella, ha explicat que el saló és un espai de referència que els proporciona la possibilitat de donar a conèixer les sortides professionals de la companyia, en un moment, ha afegit, en el qual la implantació de nous serveis n'impulsaran el creixement.
En concret, l'empresa preveu ampliar la plantilla per respondre als nous serveis de la línia Lleida-Terrassa, el servei ferroviari de connexió a l'Aeroport de Barcelona i el Tramvia del Camp de Tarragona.
A més de l'activitat a l'estand, on hi haurà membres de l'equip de la companyia, representants d'FGC també participaran en diferents sessions i taules rodones.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona