Enisa i Cotec certifiquen 1.200 'start-ups' espanyoles, de les quals 175 se situen a Barcelona

Raquel Gil reivindica Barcelona com a "capital científica i econòmica"



BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Enisa i Cotec han certificat 1.200 empreses emergents espanyoles --en el marc de la Llei d''start-ups'--, de les quals 175 se situen a Barcelona, que se situa com la ciutat espanyola que té un volum d'empreses certificades per habitant major, enfront de Madrid, on n'hi ha 195.

Són dades de l'informe 'Les primeres 1.000 empreses emergents certificades', realitzat per l'Empresa Nacional d'Innovació (Enisa) --que depèn del Ministeri d'Indústria i Turisme--, en col·laboració amb la Fundació Cotec, presentat aquest dilluns en Tech Barcelona.

Entre d'altres, han assistit el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; la regidora de Promoció Econòmica i Treball i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; el conseller delegat d'Enisa, Borja Cabezón; el director d'Economia i Finances de Fundació Cotec, Aleix Pons, i la directora d'Emprenedoria i Estratègia d'Enisa, Rocío Castrillo.

BARCELONA ÉS "CAPITAL CIENTÍFICA I ECONÒMICA"

Gil ha dit que les 1.000 empreses certificades tenen potencial per a convertir-se en èxit econòmic i en la innovació, i ha reivindicat l'emprenedoria com a "fonamental per afrontar reptes locals i internacionals" i la feminització del sector emprenedor.

També ha qualificat a Barcelona de capital científica i econòmica de l'Estat, "no com a desig, sinó com a evidència", ja que, segons Gil, la capital catalana ha fet una aposta "clara, estratègica i contundent" per l'emprenedoria.

Per la seva banda, Cabezón ha assenyalat que l'informe és una "mostra de realitat" del sector de les empreses emergents, molt rellevant en l'economia espanyola, ha dit.

L'INFORME

Pons i Castrillo han explicat el contingut de l'estudi, que especifica que una empresa emergent certificada ha de complir una sèrie de requisits com tenir una antiguitat d'entre cinc i set anys, no haver sorgit de fusió, escissió o transformació, tenir domicili o establiment permanent a Espanya, i comptar amb un mínim del 70% de la seva plantilla amb contracte laboral a Espanya, entre altres.

Totes les comunitats autònomes tenen 'start-ups' certificades; Catalunya és la que té més (274), seguida per la Comunitat de Madrid (270), Andalusia (81) i la Comunitat Valenciana (107).

Pons ha detallat que les províncies del corredor mediterrani concentren el 50% empreses emergents certificades.

En total, 271 municipis espanyols són seu social de 'start-ups', encara que "més de la meitat" d'empreses emergents es troben en municipis de més de 500.000 habitants.

BRETXA SECTORIAL I DE GÈNERE

Castrillo també ha destacat una "bretxa sectorial", ja que l'informe revela que aquest tipus de companyies estan concentrades en branques com la programació, la consultoria, la informàtica i R+D.

Ha destacat que en els equips d'adreça el 25% de les persones són dones, que en un 40% d'empreses hi ha dones directives, que en un 60% dels equips directius no hi ha dones i que el 40% de les directives són també accionistes.

Pons ha estimat en 3.000 les empreses "innovadores" espanyoles a ser certificades i ha dit que actualment s'han certificat el 36%.