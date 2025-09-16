Els tallers de Bizbarcelona 2025 ensenyaran a integrar la IA en la gestió dels negocis

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els tallers de Bizbarcelona 2025, que se celebrarà el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ensenyaran a integrar la IA en el dia a dia de l'empresa i, mitjançant 160 activitats, l'esdeveniment oferirà coneixement pràctic per fer créixer els negocis.
L'esdeveniment està organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, informa Fira aquest dimarts en un comunicat.
Bizbarcelona preveu un programa que "combina coneixement i pràctica per impulsar el creixement empresarial" i destaca 45 'workshops' interactius perquè els experts comparteixin eines, estratègies i casos d'èxit en àmbits clau per a l'empresa, des de la integració de la intel·ligència artificial fins a noves metodologies de gestió i innovació.
Més d'un 25% d'aquests 'workshops' se centraran en la incorporació de la intel·ligència artificial en la gestió quotidiana dels negocis, mostrant com automatitzar tasques, analitzar dades o optimitzar processos de forma senzilla i aplicable de manera immediata.
Els tallers, conferències, sessions de 'networking' i l'assessorament individualitzat gratuït reforçaran l'orientació pràctica d'un esdeveniment "pensat per oferir solucions concretes als reptes de les pimes, el petit comerç i les persones autònomes".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona