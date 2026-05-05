Els Premis Innovació Barcelona premien a 4 startups que "redefineixen el futur de la innovació"

Collboni destaca que el 22@ representa la "transformació urbana d'un barri"
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
Els Premis Innovació Barcelona 2026 organitzats per 22@Network, KimBcn i Ajuntament de Barcelona han reconegut aquest dimarts a 4 startups que "redefineixen el futur de la innovació" a la capital catalana.
Al lliurament de premis han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, i la presidenta de 22@Networik, Susana Prado, informa el consistori en un comunicat.
Els guardons reconeixen el talent de la ciutat en 4 categories, sent la primera Innovació Disruptiva i en la qual ha guanyat l'empresa 'fetaLife' amb la seva incubadora fetal líquida que "pot canviar el destí de nadons prematurs".
El premi a la Sostenibilitat ha estat para 'Elohawk' per la seva tecnologia basada en intel·ligència artificial i anàlisis geo que permet monitorar abocaments il·legals amb "alta precisió"; mentre que la tercera categoria en Innovació Social i Impacte ha estat per a 'Espot4Dis' per una solució tecnològica que permet que les persones amb mobilitat reduïda coneguin la ubicació exacta de places de pàrquing disponibles.
Finalment, el Premi Innovació Districte 22@ ha recaigut en 'Vaib', que ha impulsat un nou model de consum conscient connectant empreses tecnològiques amb el comerç local de barri a través d'una aplicació que integra impacte econòmic, social i tecnològic.
COLLBONI I PRADO
En el seu discurs, Collboni ha destacat que el districte 22@ representa la "transformació urbana d'un barri que garanteix que la gent de la ciutat pugui continuar treballant a la ciutat" i el dret a quedar-se oferint habitatge assequible i oportunitats econòmiques de futur.
S'ha dirigit als guanyadors dels premis, als quals ha felicitat per les seves idees que tenen a veure amb la sostenibilitat, l'impacte social i "com desenvolupar el projecte del 22@ del futur".
Per la seva banda, Prado ha remarcat que amb aquesta gala no només celebren els guanyadors, sinó "tot un ecosistema que fa possible que Barcelona sigui la capital d'Europa en matèria d'innovació i transformació".
"Hem d'entendre que la innovació no és només tecnologia. És també talent, les idees i, sobretot, la capacitat de convertir idees en realitat que milloren la vida de les persones", ha expressat.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona