Els joves del programa 'Barcelona 2044' de Barcelona Global presenten propostes per a la ciutat

Han abordat sectors com el de la ciència, l'emprenedoria, la mobilitat i la cultura



BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

Els joves que han participat a la cinquena edició del programa 'Barcelona 2044' de Barcelona Global han presentat aquest dilluns al tinent d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, les seves propostes de futur per a la ciutat.

Segons han informat el consistori i Barcelona Global en dos comunicats, l'objectiu de les propostes és que es converteixin en nous projectes per millorar Barcelona.

Durant els nou mesos del programa, uns 36 joves han intercanviat idees amb 44 líders empresarials i de sectors com la ciència, la cultura, el coneixement, la indústria o el periodisme.

Els participants tenen entre 26 i 35 anys i compten amb una experiència laboral de més de cinc anys i "un fort interès i compromís amb la ciutat".

Han agrupat les seves propostes en quatre matèries: ciència, medicina i sector farmacèutic; emprenedoria, tecnologia i indústria; mobilitat, infraestructures, disseny i arquitectura; i turisme, cultura i esports.

PROPOSTES PER A la CIUTAT

El grup de cultura i esports ha apostat la remodelació del Teatre Arnau, mitjançant la col·laboració pública i privada, com un centre d'última generació que fusioni la indústria del teatre i la de l'audiovisual, i que permeti als grans productors innovar i atreure musicals que impulsin i posicionin a Barcelona en aquest sector.

El de mobilitat, infraestructures, disseny i arquitectura ha proposat un projecte de regeneració d'espais públics amb solucions basades en la naturalesa i la reutilització de l'aigua en edificis ja existents.

Per la seva banda, el grup de ciència, medicina i sector farmacèutic ha suggerit el disseny d'una campanya oberta a tota la ciutadania per oferir la possibilitat de donar dades mèdiques per a la investigació.

El grup d'emprenedoria, tecnologia i indústria ha apostat per la creació d'un repositori web de casos d'estudis d'èxit de transformació tecnològica, on empreses i pimes expliquin les mesures implementades.