Els Innofood premien Sober Drinks per crear una 'ginger beer' relaxant sense alcohol

Mercabarna i Barcelona Activa també premien Segundo Plano i Indaga

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

La start-up Sober Drinks ha guanyat els IV Premis Innofood per crear una 'ginger beer' i tota una línia de begudes fermentades no alcohòliques que imiten el gust i la textura de la cervesa i provoca efectes relaxants.

Els Innofood (d'un programa homònim de Mercabarna i Barcelona Activa) s'han lliurat aquest dijous al polígon alimentari amb el director de Sostenibilitat, Estratègia i Innovació de Mercabarna, Pablo Vilanova; la directora de Serveis a les Empreses de Barcelona Activa, Montse Bàssora, i la codirectora del programa i responsable de formació de Mercabarna, Maite Palat.

Sober Drinks ha estat premiada amb 12.000 euros per desenvolupar el seu projecte, amb el qual començarà llançant al mercat la 'Real Ginger Beer Black Bambo', una beguda que està fermentada amb gingebre, té el color i l'escuma com una cervesa, i efectes relaxants, sense alcohol.

El seu impulsor, Daniel Duran, ha destacat en unes declaracions als periodistes que el valor principal del producte és la sobrietat, "aprendre a celebrar socialment sense la necessitat de l'alcohol", i destinarà el premi a la comercialització del producte.

UN CÀTERING PER A EMPRESES

El segon premi ha estat per al projecte Segundo Plano, un càtering de menús saludables per a "empreses i treballadors responsables" que combina l'aprofitament alimentari i la inclusió social, i rebrà una aportació de 6.000 euros.

Tots els aliments que fan servir són recuperats per excés de producció o per incomplir els requisits estètics, la qual cosa els permet oferir uns preus ajustats: els proveïdors són pagesos i altres empreses que treballen amb productes d'alta qualitat, i els treballadors són persones en risc d'exclusió social.

"Si donem una segona oportunitat als aliments, per què no a les persones?", s'han preguntat els seus fundadors, Maria Portabella i Alberto Ripa, que han declarat als periodistes que volen transmetre a través de la cuina una alternativa saludable per generar una sensació de benestar amb els valors afegits de l'aprofitament alimentari i la inclusió social.

UN LABORATORI GASTRONÒMIC

La start-up Indaga ha guanyat el tercer premi (de 3.000 euros): és un laboratori gastronòmic participatiu que ensenya, assessora i crea experiències saludables i sostenibles, com formacions a universitats i escoles de cuina i gastronomia sobre fermentació dels aliments per evitar el desaprofitament.

Les seves creadores, Clara Pallarès i Miriam Fontanet, han explicat que mitjançant el projecte també volen crear "nínxols de coneixement" i oferir propostes gastronòmiques per minimitzar residus en el sector de la restauració o iniciatives com les Jornades d'Entreteniment amb Consciència.

LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR ALIMENTARI

La codirectora del programa i responsable de formació de Mercabarna, Maite Palat, ha destacat la importància d'impulsar la innovació en el sector alimentari i donar suport a nous emprenedors, i ha recordat que de la iniciativa (que aposta per mantenir) han nascut empreses com Heura, a més de Wäcka, Let's cook, Color-sensing o Love Ferments.

La directora de Serveis a les Empreses de Barcelona Activa, Montse Basora, ha reivindicat el paper de Barcelona Activa per donar suport a l'emprenedoria i a les empreses de la ciutat i, en aquest cas, poder-ho fer a partir de l'"eix fonamental" de l'alimentació sostenible, i ha celebrat que es mantinguin els projectes sorgits del programa.

DONAR SUPORT A LA CREACIÓ D'EMPRESES

El programa Innofood neix amb l'objectiu de donar suport a la creació d'empreses, mitjançant la formació i l'assessorament, que presenten innovacions en qualsevol fase de la cadena de valor, com la producció, l'embalatge, la comercialització o la distribució logística.

En cada edició hi participen entre 12 i 15 potencials empreses, de les quals es classifiquen 5, i se'n premia 3 valorant els projectes que impulsen sistemes agroalimentaris sostenibles, inclusius, resilientes, assegurances i diversificats.