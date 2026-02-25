EAE Business School premia 10 emprenedores juntament amb Barcelona Activa

Els premis és lliuraran el 4 de març en el marc de l'MWC
EAE Business School Barcelona ha premiat 10 emprenedores en la quarta edició de l'EAE Top 10 Dones Emprenedores de Catalunya, un rànquing que reconeix el lideratge de les fundadores de projectes innovadors i amb impacte socioeconòmic, informa aquest dimecres en un comunicat.
Aquesta edició dels guardons és desenvolupa a càrrec de Barcelona Activa, l'agència de desenvolupament econòmic local de l'Ajuntament de Barcelona.
LES PREMIADES
Un dels tres primers premis ha recaigut en les cofundadores de MiMARK, Marina Rigau i Eva Colás, una empresa de salut femenina que transforma el diagnòstic ginecològic amb solucions innovadores no invasives.
Un altre ha estat per a la cofundadora de Reveal Genomics Patricia Villagrasa: és una biotecnòloga que desenvolupa eines diagnòstiques basades en tècniques genòmiques avançades i 'machine learning' per personalitzar decisions terapèutiques en càncer.
I una altra de les tres primeres posicions és la de la fundadora de D-Sight, Carla Maté: és una spin-off de l'entorn Vall d'Hebron que desenvolupa fàrmacs neuroprotectors en forma de col·liri per al tractament primerenc de la retinopatia diabètica i el glaucoma.
Entre la resta de premiades hi ha Laura Lizama (Heecap), amb un dispositiu que reactiva els músculs respiratoris sense fer malbé el tòrax; Silvia Raga (Dycare), sobre rehabilitació assistida per IA; Silvia Frutos (Splice Bio), amb noves teràpies gèniques, i Ana Caño-Delgado i Andrea Giordano (Planet Biotech), amb bioestimulants per a la resiliència de cultius.
També s'ha premiat Natalia Pujades (MochiCard), amb un dispositiu educatiu STEAM utilitzat escoles; Laura Gispert (Voilà Bio), amb coberts comestibles i reciclables, i Valérie Itey (Clicrecycle), que transforma residus de cabell humà en material biodegradable.
ITZIAR BLASCO
Les 10 premiades seran reconegudes el 4 de març a les 11.00 durant un acte en el marc del Mobile World Congress 2026, amb l'objectiu de donar a les guanyadores visibilitat i facilitar així noves connexions i oportunitats de creixement i col·laboració.
L'acte reunirà les guanyadores, membres del jurat, representants institucionals i actors de l'ecosistema empresarial i tecnològic, i l'encapçalarà la directora executiva d'Empresa i Emprenedoria de Barcelona Activa, Itziar Blasco.
