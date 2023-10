Dos projectes a favor de l'ecosistema marí guanyen la segona edició de B-Blue de Barcelona Activa

S'han impulsat 23 projectes de sectors blaus emergents entre 2022 i 2023



BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i en col·laboració amb Costa Cruceros i el Port de Barcelona, ha premiat a dos projectes de la segona edició del programa B-Blue amb beneficis per a l'ecosistema marí.

El programa està alineat amb l'estratègia del consistori de promoure iniciatives empresarials d'economia blava capaces d'impulsar activitat marítima sostenible a Barcelona, i crear ocupació i competitivitat empresarial, informa l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.

Un d'aquests projectes és Solar Box, que crea bacteris per a embarcacions, i ha estat reconegut pel Port de Barcelona com el projecte més innovador en desenvolupar una tecnologia pròpia per a la mobilitat elèctrica per a la nàutica.

L'altre projecte és Titanium, que permet netejar residus biològics i evita les bioincrustaciones en qualsevol superfície submergida sense residus químics i ha estat reconegut per Costa Cruceros com a projecte més sostenible: cadascun d'ells ha rebut un xec de 10.000 euros.

Els premiats han estat guardonats en un acte aquest dilluns en les quals diverses start-ups han compartit els seus reptes a mitjà termini, entre els quals destaquen la trobada de partners tecnològics, el creixement financer o el màrqueting i la comunicació dels projectes.

23 PROJECTES NOUS ENTRE 2022 I 2023

Els guanyadors formen part de les 12 start-ups que han participat en aquesta segona edició i han rebut sessions de formació, networking, tutorias personalitzades i mentoring amb la col·laboració de la resta de socis del programa: Universitat Politècnica de Catalunya, Clúster Nàutic, Seastainable Ventures, Aigües de Barcelona i Aticco.

Entre les dues edicions de B-Blue, 2022 i 2023, s'han llançat 23 nous projectes d'aquests sectors blaus emergents, que expliquen com a prioritat treballar amb innovació afavorint la sostenibilitat dels oceans.