Di Pietro (Barcelona Activa) destaca l'ISE com un "aparador global" per al talent

El director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, ha destacat el paper com a "aparador global" per al talent de la ciutat de la fira audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press aquest dimarts a l'estand de Barcelona Activa, dissenyat per visibilitzar l'ecosistema emprenedor i creatiu local, amb un 'showroom' en el qual 6 start-ups barcelonines presenten els seus projectes.
Enguany l'espai també incorpora un plató de Betevé, on la televisió pública barcelonina durà a terme entrevistes i taules rodones vinculades a l'ISE i al sector de les indústries creatives durant els quatre dies de fira.
ESCULTURA DIGITAL
Com cada any, l'estand està presidit per una obra d'art digital, aquesta vegada creada per l'estudi Gracias Grecia, que ofereix una visió de la ciutat "de finestres cap endins", mostrant la vida quotidiana i l'activitat econòmica que es desenvolupa als edificis, des de comerços de proximitat fins a habitatges.
La instal·lació, titulada 'Finestres endins', vol aportar un llenguatge complementari a l'empresarial i ressaltar la ciutat no només com un escenari de l'esdeveniment, sinó com un espai viu on s'entrellacen l'activitat econòmica, la creativitat i la vida urbana.
EMPRENEDORS
Segons Di Pietro, la presència a l'ISE permet a Barcelona Activa reforçar el seu paper de suport a l'ecosistema emprenedor de la ciutat, facilitant la projecció internacional i connectant-los amb inversors, empreses i professionals d'arreu del món.
"Barcelona és una ciutat amb molt dinamisme, molta gent es forma aquí i treballa aquí, o ve de fora i troba aquí un espai ideal per posar en valor el seu talent", ha sostingut.
D'aquesta manera, el paper de Barcelona Activa a l'ISE és generar oportunitats de networking, visibilitat de marca i aprenentatge per a les start-ups, divulgant "tot el potencial que té la ciutat" en el sector audiovisual.
ISE FOUNDATION
Sobre el llançament d'ISE Foundation, anunciat aquest dimarts pel director general de l'ISE, Mike Blackman, i que comptarà amb la participació de la Generalitat i l'Ajuntament, ha sostingut que permetrà fer "un pas endavant" en la influència que té la fira a la ciutat.
Així mateix, ha assenyalat que els objectius de la fundació "encaixen perfectament" amb els de Barcelona Activa, conjuminant la generació de talent amb la competitivitat i innovació de les empreses i l'impacte social que han de tenir a la ciutat.
