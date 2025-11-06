Di Pietro (Barcelona Activa) defensa impulsar el sector 'deep tech' per a un "futur millor"

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, ha defensat la necessitat d'impulsar el sector 'deep tech' a la ciutat per garantir un "futur millor", connectant el món de la ciència i la tecnologia amb el talent emprenedor i la inversió.
"L'objectiu que volem per a les 'deep tech' és un futur més igualitari i amb un impacte positiu en termes no només econòmics, sinó socials i ambientals", ha dit en unes declaracions a Europa Press després de concloure la 4a edició del Barcelona Deep Tech 2025, que s'ha celebrat entre aquest dimarts i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona en el marc del congrés Smart City Expo.
'Deep Tech for a Better Future' ha estat el lema d'aquesta última edició, organitzada per Barcelona Activa: "És la nostra raó principal de ser", ha assegurat Di Pietro.
Ha xifrat en 3.200 els assistents, provinents tant de Barcelona com d'altres parts del món, com Suècia, França, Portugal, Itàlia, Regne Unit i Estats Units.
CONNEXIÓ INTERNACIONAL
"Hem aconseguit fer aquesta connexió internacional, fonamental per teixir aliances amb actors d'altres parts del món", ha celebrat, després d'assenyalar que a més de l'expansió internacional, l'organització s'ha proposat implicar més el teixit social.
Un cop acabada la cimera i amb conclusions "molt positives", Di Pietro afirma que Barcelona Activa ha engegat un procés d'escolta amb els participants del BDT per contrastar impressions i construir una sisena edició que continuï enfortint la implantació de les 'deep tech' a la ciutat.
ESTRATÈGIA MUNICIPAL
Com a principal promotor de l'ocupació a la ciutat, Barcelona Activa compta amb una estratègia per impulsar i arrelar el sector del 'deep tech', en què el BDT actua com a aparador.
"És el quart eix de l'estratègia, en què posem en valor tota l'estratègia que desenvolupem durant l'any afegint més 'players' i més 'partners' a la iniciativa", ha explicat Di Pietro.
D'aquesta manera, al BDT s'afegeix el Deep Tech Node, l'aliança del consistori amb les 5 universitats públiques de la ciutat per vehicular el talent cap al sector.
En l'apartat del finançament, apareix el Deep Tech Fund, un desplegament de fins a 9 fons de capital risc dedicats a invertir en les iniciatives empresarials del 'deep tech'.
I finalment, el CreaFeina Investiga, dedicat a propulsar la contractació d'investigadors en les companyies 'deep tech' que s'estableixen a Barcelona.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona