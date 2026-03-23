Costas (CES) i Sorigué (CZFB) erigeixen la FP com a resposta a les necessitats de les empreses

Raquel Gil destaca la "millora de la competitivitat" empresarial gràcies a la FP
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
El president del Consell Econòmic i Social (CES), Antón Costas, i la directora del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, han erigit la formació professional (FP) com a resposta a les necessitats de perfils professionals de les empreses.
Ho han fet durant un diàleg a l'acte de celebració dels 20 anys de la Fundació BCN Formació Professional aquest dilluns a l'Ajuntament de Barcelona, en el qual han destacat que la FP dona també resposta a la necessitat de tenir una bona ocupació.
Costas ha afirmat que la formació professional és "la celestina amb capacitat d'aparellar les necessitats de les persones de tenir una ocupació i de les empreses de tenir persones amb perfils determinats".
"El pilar fonamental del pont entre economia i progrés social són les bones ocupacions", ha dit Costas, que ha sostingut que per què les societats democràtiques, liberals i pluralistes funcionin es necessita una cola que, ha dit, és el contracte social.
Així, ha destacat que en algunes etapes de la història el creixement econòmic no s'ha traslladat de forma plena al conjunt de la ciutadania i, per això, ha defensat que s'han de crear "bones ocupacions, productives i amb bones condicions laborals".
"DESPERTAR CURIOSITATS"
Per la seva banda, Sorigué ha celebrat que el pensament de formar-se amb FP "si no vals" ha canviat moltíssim fins a tenir moltes vegades una eficiència d'ocupabilitat superior que a la universitat.
"Hi ha molts universitaris que decideixen fer una FP de grau superior perquè volen aprendre a fer les coses, perquè en l'àmbit universitari, no en totes les matèries però moltes vegades, és molt difícil entrar a l'empresa", ha assenyalat.
Així mateix, ha destacat la necessitat de "despertar curiositats" respecte a noves formacions professionals en els alumnes des de petits i ha apuntat a les formacions didàctiques que realitza el CZFB.
RAQUEL GIL
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament i patrona de la Fundació BCN Formació Professional, Raquel Gil, ha assegurat que la fundació ha exercit com "una mena de cola" al voltant de la FP per tenir un espai per reflexionar sobre allò que faltava en aquesta matèria.
Gil ha assegurat que les administracions no pensaven tant en la formació dual i que l'Ajuntament, de la mà de la fundació, ha "demostrat que una administració pública també pot tenir alumnes de formació dual i pot servir de model per a altres administracions".
I ha conclòs que la FP contribueix a la "millora de la competitivitat" empresarial amb els millors professionals i oportunitats.
MARINA SUBIRATS I LUA TREVIN
Durant l'acte, l'exregidora d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona Marina Subirats ha destacat que la fundació va néixer per donar resposta als ràpids canvis de les formes productives i generar un vincle entre estudiants i empreses.
Així mateix, ha destacat que els estereotips de gènere "estan molt interioritzats" i ha assegurat que la FP ha de canviar en aquest sentit perquè encara es perceben algunes professions com masculinizadas o feminitzades.
Per la seva banda, la graduada de FP i guanyadora de l'últim Premi Dona TIC FP, Lua Trevin, ha destacat la seva experiència amb aquest tipus de formació i ha subratllat que va significar per a ella "llum i oportunitat" per viure grans coses tant professionalment com personalment.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona