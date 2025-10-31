El congrés Tomorrow.Blue Economy abordarà l'economia blava amb més de 2.000 visitants

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
La quarta edició del congrés Tomorrow.Blue Economy (TBEWC) preveu rebre més de 2.000 visitants i abordar amb 120 experts i un programa de 42 sessions el potencial de l'economia blava per a ports, ciutats i institucions.
Així ho han explicat aquest divendres el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; la comissionada de l'Ajuntament de Barcelona Nadia Quevedo; el director de l'Smart City, Ugo Valenti, i el director general del World Ocean Council, Stewart Sarkozy.
El TBEWC se celebrarà durant l'Smart City Expo World Congress, que tindrà lloc del 4 al 6 de novembre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, i té com a objectiu connectar tots els sectors relacionats amb l'economia blava.
S'hi presentaran projectes com barreres de descontaminació sensoritzades, materials que recuperen el carboni del fons del mar i aplicacions tecnològiques que utilitzen intel·ligència artificial (IA), a més de plataformes eòliques flotants i robots marins.
Així mateix, Valentí ha explicat que aquest any no hi haurà pavelló d'Israel, tot i que sí que hi serà present una empresa israeliana.
SECTOR AMB "VALOR AFEGIT"
El congrés inclourà tres grans esdeveniments sectorials: l'Smart Ports, impulsat pel Port de Barcelona, i el Global Blue Finance Summit (BlueFIN) i el Sustainable Ocean Summit (SOS), tots dos organitzats pel World Ocean Council (WOC).
Quevedo ha subratllat la importància que aquests congressos abordin l'economia blava, un sector de "valor afegit" que ofereix ocupació de qualitat i que està completament vinculat a Barcelona.
"EPICENTRE" DE LA INNOVACIÓ
Carbonell ha assegurat que la setena edició de l'Smart Ports, una iniciativa de set ports de tot el món, es convertirà en l'"epicentre mundial" de la innovació amb ponències sobre sostenibilitat, ciberseguretat i planificació.
Amb representants de fins a nou ports, aquest any els ports nord-americans de Seattle i San Diego seran els convidats, i l'objectiu és posar en comú solucions i projectes que funcionen i compartir experiències.
FINANÇAMENT I SOSTENIBILITAT
Per la seva banda, el BlueFIN posarà el focus en la innovació, la tecnologia blava i els sistemes marins i costaners com a àrees d'inversió pública i privada, mentre que en el SOS s'abordaran temes com l'aqüicultura, la circularitat o el transport marítim ecològic.
Sarkozy ha assenyalat que, en un moment de canvi constant, la "clau" per prosperar és la col·laboració i la feina conjunta amb tots els actors implicats, des de start-ups i inversors a grans empreses i institucions.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona