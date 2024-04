El Congrés de Competències Digitals de Barcelona conclou amb un decàleg sobre bretxes digitals

Hi han participat més de 500 persones i prop de 20 ponents



BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El IV Congrés de Competències Digitals --organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Ramon Llull-Blanquerna, i amb el suport d'Eurecat-- va concloure dimecres amb un decàleg per superar les bretxes digitals.

El Congrés s'ha organitzat amb el títol 'Autonomia digital al llarg de la vida', amb l'accent en "la necessitat que tothom adopti les eines i els coneixements per poder viure i treballar de manera autònoma en una societat que cada vegada demanda més una ciutadania formada amb coneixements tecnològics", informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

El document fa referència a l'equitat digital, les dones i els joves en el sector STEAM, la formació TIC, la bretxa digital en col·lectius vulnerables, la sostenibilitat digital, i la formació de professionals de la salut en les competències digitals, entre d'altres.

ASSISTENTS AL CONGRÉS

L'acte, enfocat des de l'àmbit de la salut, la salut mental, l'edatisme, la infància i l'adolescència, i diversos sectors professionals, es va celebrar al Cibernàrium i hi van participar més de 500 persones i uns 20 ponents.

Hi van assistir professionals del sector com l'experta en estudis de gènere del Geneva Graduate Institute, Claire Somerville; la directora executiva de Barcelona Activa, Sara Díaz Roig; la directora general de Societat Digital del Govern, Liliana Arroyo Moliner; la rectora de la UOC, Àngels Fitó; i la vicerectora de la Universitat Ramon Llull-Blanquerna, Elisabet Golobardes.

PRESENTACIÓ D'UN ESTUDI I TALLERS

Es va presentar l''Estudi sobre benestar digital', sobre la inclusió i el foment del pensament crític en tecnologia, coordinat per l'associació All Digital, formada per organitzacions europees que treballen amb 25.000 centres de competència digital.

També es van dur a terme sessions pràctiques i tallers, i es van exposar projectes com Bleta, la tauleta per a persones grans de Beta; 'Tecnopedagogia transfronterera i competències digitals a través d'experiències STEAM' de Binomi; o 'Plataforma Treball, Talent i Tecnologia' de la Diputació de Barcelona.