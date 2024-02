Collboni visita la fira 4YFN en l'MWC i l'estand de Barcelona Activa

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest dimarts la X fira de start-ups 4 Years From Now (4YFN) en el Mobile World Congress (MWC) que se celebra a Fira de Barcelona Gran Via.

Ha estat a l'estand de Barcelona Activa, que acompanya empreses com VRAIn (que incorpora tecnologia avançada com realitat virtual i IA al sistema sanitari) i Edge Farming, que implementa microgranges IoT amb sensors i càmeres per monitorar la reproducció i creixement de grills en un contenidor marítim, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, també han visitat diverses propostes de la 4YFN, en què una vintena de start-ups de Barcelona Activa han participat en el 'pitch' d'empreses amb representants de diverses gestores i fons de capital de risc.