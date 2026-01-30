Collboni: Ser capital del comerç local permetrà exportar el model de Barcelona a Europa

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest divendres que l'elecció de la capital catalana com a Capital Europea del Comerç Local permetrà exportar el model barceloní a la resta del continent.
Ho ha dit durant la recepció al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona a les entitats impulsores del projecte a la Unió Europea (UE), encapçalades per Barcelona Comerç, associació que aplega 23 eixos comercials de la ciutat.
Collboni ha remarcat que tots els grups municipals han donat suport a la iniciativa "des del principi" i ha afegit que pròximament els tocarà explicar la programació juntament amb les entitats.
Per la seva banda, el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha considerat que la capitalitat és un "èxit de ciutat" perquè ha assolit el consens general.
"És un projecte que neix de la societat civil i hem posat en valor un tipus de comerç molt específic. A tots els barris hi ha un comerç que dona servei als veïns, fem barris i fem ciutat", ha expressat.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona