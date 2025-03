Collboni i Sàmper reafirmen la seva aposta pel cooperativisme en el primer aniversari de Bloc4BCN

L'alcalde defensa "obrir la mirada" a una economia amb valors

BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, han reafirmat l'aposta de l'Ajuntament i la Generalitat per la promoció del cooperativisme i de l'economia social i solidària en l'acte pel primer aniversari de l'espai cooperatiu Bloc4BCN aquest dilluns.

"Quan parlem de diversificació de l'economia també parlem de formes d'organitzar el sistema econòmic i, per tant, d'obrir la mirada a una altra manera de generar riquesa que és una que té valors", ha sostingut Collboni.

L'alcalde ha apuntat que la diversificació de l'economia també genera un impacte positiu en la comunitat i és "una de les claus de l'èxit de l'economia de la ciutat".

"És un sector que creix i que continuarà creixent, perquè justament en aquests valors dels que economies més tradicionals es volen impregnar, ja hi ha un sector econòmic que ja els té en el seu propi ADN", ha conclòs.

MODEL MÉS "DEMOCRÀTIC I INCLUSIU"

Per la seva banda, el conseller ha destacat l'estratègia del Govern per "posicionar l'economia social i cooperativa com una peça clau per a la construcció d'un model econòmic més social, democràtic i inclusiu".

En aquest sentit, Sàmper ha apuntat a aquest 2025, any internacional del cooperativisme, com "una oportunitat" per consolidar Catalunya com a model de referència en promoció i innovació del cooperativisme i de l'economia social.

El president de l'Associació Bloc 4, Guillem Llorens, ha subratllat la importància d'espais com Bloc4BCN "en un món tensionat, en un món egoista" i ha afirmat que continuaran lluitant per ampliar els horitzons de l'espai cooperatiu.

39 COOPERATIVES

El Bloc4BCN, situat al recinte de Can Batlló de Barcelona, és la seu de 39 cooperatives que representen sectors diversos com la comunicació, la tecnologia, l'habitatge o la transició energètica, entre d'altres, i ha acompanyat en el seu primer any de vida la creació d'onze cooperatives.

Durant aquest primer any, des del març del 2024, Bloc4BCN ha estat un punt de trobada per a més de 10.000 persones i 550 entitats i ha acollit una mitjana de cinc activitats diàries.

Es tracta d'un espai d'iniciativa públic-cooperativa, finançat per l'Ajuntament i la Generalitat i gestionat per l'Associació Bloc 4 "amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i la transformació socioeconòmica a través de la promoció del cooperativisme".