Collboni reivindica el compromís de Barcelona amb la preservació i regeneració del fons marí

La capital catalana instal·larà la primera escultura SeaSpore per a la regeneració marina

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat el compromís de la ciutat amb la preservació i regeneració del fons marí, impulsada des de BSM a través del Zoo de Barcelona.

En una intervenció aquest dimarts en el Symposium de les jornades de Bluewave Aliance, acompanyat per la cinquena tinent d'alcalde, Raquel Gil, i la CEO de BSM, Marta Labata, ha defensat l'"esforç" fet pel consistori per abordar tant les causes del canvi climàtic com les seves conseqüències.

En aquest sentit, ha assenyalat els biòtops instal·lats al fons marí del litoral barceloní que, ha assegurat, ja estan aconseguint que la "vida marina es regeneri" i que ha esperat que en uns mesos es puguin visitar.

Així mateix, ha recordat que fa un any Barcelona va ser la seu de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Decenni dels Oceans, i ha avançat que en unes setmanes s'exhibirà el "llegat" que va deixar la reunió a la ciutat.

SEASPORE

A continuació, el CEO d'Isdin, Juan Naya, ha presentat el projecte de regeneració del fons marí a través de la ciència, la ingenería i l'art SeaSpore, que instal·larà la seva primera peça escultòrica a Barcelona.

Naya ha agraït al consistori i a BSM el seu suport al projecte des del principi i, després de mostrar la maqueta, ha explicat que el model final està en procés de construcció en aquests moments.