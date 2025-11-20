Collboni reivindica la Casa de la Creació Digital com un "exercici de catalanitat" de Barcelona

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat la constitució de la Casa de la Creació Digital en Català com un "exercici de catalanitat" que fa la ciutat i que hauria estat impossible fa 50 anys, en referència a la mort del dictador Francisco Franco, que es commemora aquest dijous.
"Aquesta casa és un acte de defensa democràtica de la llengua i a favor de la llengua, i des de Barcelona afrontem el repte", ha dit en presentar-la juntament amb el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro; la directora de Betevé, Georgina Ferri; la directora de la CCMA, Rosa Romà; el president d'Accent Obert, Genís Roca, i la líder d'ERC al consistori, Elisenda Alamany.
Ha confiat que aquest espai, que començarà a funcionar al Convent de Barcelona Activa del carrer Comerç i que el 2026 es traslladarà als baixos de l'Illa Glòries, serà una eina útil per "armar la població contra les idees de la ultradreta", creant referents i aconseguint que el català sigui la llengua de tothom.
ELISENDA ALAMANY
Alamany ha augurat que la Casa de la Creació Digital, acordada amb el govern de Collboni en el marc dels pressupostos del 2025, serà un "element clau" per mantenir l'equilibri entre èxit i identitat de Barcelona, que considera el seu principal repte.
També ha dit que aquesta fórmula, ambiciosa i innovadora, serà un "exemple per a moltes llengües minoritzades a la resta del món", i ha confiat que si el català té un lloc rellevant a internet, el seu futur estarà assegurat.
LORENZO DI PIETRO
Lorenzo Di Pietro ha destacat la rellevància de la Casa de la Creació Digital com a "generadora d'ocupació de qualitat", ajudant els creadors a professionalitzar-se i fer de la passió el seu ofici, que ha destacat com un sector estratègic per a la ciutat.
Per Genís Roca, la casa és un "reconeixement" a la tasca que fan els creadors de contingut en català, els quals ha animat a continuar lluitant, ara des d'un lloc on poder-se trobar, aprendre, escoltar i sentir-se recolzats, ha dit.
DEFENSAR EL CATALÀ
Ferri considera el nou espai "molt més que un equipament: és una aposta de ciutat, de país i de futur", ja que permetrà obrir portes, sumar veus i integrar noves mirades a la promoció del català a través de les xarxes.
Romà ha defensat la responsabilitat dels mitjans de comunicació públics en la promoció de la llengua, adaptant-se a les noves realitats i plataformes: "Hem de fer moltíssimes accions i estratègies per adaptar-nos als nous hàbits de consum".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona