Collboni reivindica una Barcelona impulsora del lideratge juvenil i demana als joves a implicar-se

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat Barcelona com una ciutat impulsora de lideratge juvenil i ha cridat als joves a implicar-se: "L'impacte social ha de ser el propòsit que ha d'orientar els vostres projectes i ambicions".

Així s'ha pronunciat l'alcalde aquest dijous en els Premis Lideremos de reconeixement al talent i al lideratge juvenil celebrat en el Museu Cosmocaixa de Barcelona, ha informat la plataforma 'Lideremos' en un comunicat.

Collboni també ha destacat la importància de cuidar la salut mental d'adolescents i joves: "A Catalunya, el 9% de la població pateix depressió. Sé que avui estem de celebració però aquesta realitat l'hem d'enfrontar de cara", ha afirmat.

A l'acte també han assistit el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez; l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol; el president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, i l'ex-president de la CEOE Joan Rosell.

La plataforma ha atorgat el premi d'Innovació a la ceo de Genotipia, la plataforma digital d'actualització i formació sobre la Genètica Médica i Genòmica, Loreto Crespo, i el de Sostenibilitat, a la ceo de RatedPower, una plataforma per ajudar a empreses a maximitzar el potencial d'una planta solar fotovoltaica, Andrea Barber.

En la categoria de Moda, han premiat a la cofundadora de Fabbric, la plataforma 'all-in-one' per dissenyar, fabricar i emmagatzemar la roba, Alba Rocafor, i en la de Salut Mental a la cofundadora d'eholo, una plataforma de programari de gestió integral per a psicòlegs, Sonia Torres.

El premi d'Emprendeduría ha estat pel cofundador de la marca de roba urbana Nude Project, Bruno Casanovas; el d'Impacte Social, per a l'activista i presidenta de Ponts per la Pau, Nadia Ghulam, i el de Lideratge per al cofundador del fons de venture capital Galdana Venture i Tradeinn, Dídac Lee.