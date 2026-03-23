Collboni reivindica Barcelona com a "valor segur per a les inversions" malgrat la guerra a Iran

Xifra el primer any del BIO en 1.600 llocs de treball i 277 milions d'inversió
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat aquest dilluns la capital catalana com a "valor segur per a les inversions" malgrat els efectes negatius per a l'economia de la guerra a Iran, i ha assegurat que l'Ajuntament estarà al costat d'empreses i pimes.
"Vam estar durant la pandèmia, vam estar durant la guerra a Ucraïna i estarem de nou una altra vegada, en el context bèl·lic en el qual estem navegant", ha dit a 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organitzat per Expansión al Recinte de Sant Pau de Barcelona.
Ha explicat que aquest dijous es reunirà per primera vegada la taula de diàleg creada pel consistori per analitzar "mesures addicionals" per combatre l'impacte de la guerra a Orient Mitjà de la mà del sector econòmic i social de la ciutat.
Collboni ha afirmat que Barcelona afronta aquest etapa econòmica "amb els deures fets", enfocada en el creixement sostingut i en l'impuls de l'emprenedoria a través del pla Barcelona Impulsa, amb 900 milions d'inversió fins a 2035.
BARCELONA INVESTMENT OFFICE
També s'ha referit al Barcelona Investment Office (BIO), presentat en el primer 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', i que en el seu primer any d'activitat ha gestionat 147 projectes d'inversió estrangera, generant més d'1.600 llocs de treball i mobilitzant gairebé 277 milions.
Així mateix, ha assenyalat que en els primers mesos de 2026 la cartera de projectes del BIO està en 85, davant els 71 del mateix període de l'any passat, un 20% més, al seu parer, consolidant la capital catalana "com una de les principals plataformes d'inversió en el sud d'Europa".
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona