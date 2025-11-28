Collboni reanomena l'Institut Municipal d'Informàtica, que serà el Barcelona Innovació i Tecnologia

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha anunciat aquest divendres que l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) passarà a dir-se Barcelona Innovació i Tecnologia (BIT), amb l'objectiu de "reforçar la innovació pública i la transformació digital" del consistori i que en duplicaran el pressupost.
Valls ho ha dit aquest divendres durant una jornada celebrada al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, juntament amb el gerent de l'organisme, Emili Rubió, i ha detallat que el pressupost arriba als 113 milions d'euros el 2026, respecte als 63 del 2021.
"L'objectiu és arribar als 130 milions destinant el 3,5% del total del pressupost a tecnologia i situar-se en nivells de ciutats com Londres o Seattle", ha expressat.
Ha explicat que el canvi inclou una actualització profunda dels estatuts de l'organisme i ha defensat davant representants del sector TIC que "el canvi de nom simbolitza el motor de la transformació digital de la ciutat".
La transformació preveu que el nou BIT es traslladi el 2027 a la seva futura seu de l'edifici CreaTIC del 22@ al carrer Sancho d'Àvila gràcies a una operació municipal que permetrà un estalvi anual d'1,6 milions d'euros.
RUBIÓ
En la seva intervenció, Rubió ha remarcat la importància que el sector públic i el privat col·laborin per "unir talents" i garantir la transformació digital de l'Ajuntament i de la ciutat.
Finalment, ha assenyalat que la plantilla creixerà un 30% fins a les 300 persones el 2030 i que el nou organigrama reforçarà àrees clau com la ciberseguretat o la tecnologia de dades en el marc del Pla Estratègic 2024-2030.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona