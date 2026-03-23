Collboni reafirma el seu compromís amb la FP en els 20 anys de la Fundació BCN Formació Professional

Insta a tenir-la present com una "alternativa plenament vigent que genera ocupació"
BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reafirmat el compromís del govern municipal amb la Formació Professional (FP) i el creixement econòmic basat en els oficis en el 20 aniversari de la Fundació BCN Formació Professional.
En un acte de celebració dels 20 anys de la fundació a l'Ajuntament aquest dilluns, Collboni ha destacat el prestigi que s'ha donat a la FP per "tenir-la present com una alternativa plenament vigent que genera ocupació i que genera prosperitat" a les empreses.
"És avui una sortida i una opció molt important per a molts joves de la nostra ciutat", i ha subratllat el treball de la Fundació BCN Formació Professional per normalitzar aquest tipus d'educació, tant a Barcelona com a l'Àrea Metropolitana de Barcelona des de l'any 2018 amb la incorporació de l'AMB.
L'alcalde ha apuntat que fins al 2025 s'han acollit a uns 3.000 alumnes amb uns 25 perfils professionals diferents i ha destacat l'aposta de la ciutat pels centres especialitzats: "Entronquen amb allò que dona més sentit a la FP, que és l'autèntica demanda del teixit empresarial".
"CONTRANARRATIVA" DE LA FP
La presidenta executiva de la Fundació BCN Formació Professional, Marta Rodríguez, ha posat en valor el paper fonamental del món local, la proximitat i la complicitat entre administracions per impulsar la FP, i ha afirmat que la fundació treballa per generar un "impacte real sobre el territori".
Per la seva banda, la directora de l'àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Ester Pujol, ha celebrat la trajectòria de la fundació i ha assenyalat la "contranarrativa" que s'ha generat respecte a la percepció de la FP en els últims anys com una categoria inferior a les carreres universitàries.
El secretari de Formació Professional de la Generalitat, Francesc Roca, ha celebrat els 20 anys de la fundació, que ha titllat d'imprescindible en l'àmbit educatiu i en el de l'empresa, i ha destacat la "aliança més estratègica que mai" entre tots dos sectors.
Finalment, el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha assenyalat el compromís de l'Ajuntament i del Govern amb la inserció laboral i ha assegurat que actualment es donen les millors condicions possibles per als projectes conjunts entre la FP i les empreses.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona