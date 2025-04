Collboni presenta el pla Barcelona Impulsa, amb 890 milions en 4 anys per diversificar l'economia

El pla traça l'agenda econòmica per als pròxims 10 anys i preveu crear 180.000 llocs de feina per al 2035

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dilluns el pla Barcelona Impulsa, que traça l'agenda econòmica de la ciutat per als pròxims 10 anys, dotat amb 890 milions d'euros fins al 2027 i amb la previsió de crear 180.000 llocs de feina "de qualitat" i transformar 1,8 milions de metres quadrats (m2) de sòl metropolità per al 2035.

Ho ha explicat en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament al costat del tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, davant de representants empresarials i econòmics de la ciutat, i en el qual també s'ha celebrat una taula rodona amb 5 directives de diferents sectors.

Collboni ha afirmat que Barcelona Impulsa vol diversificar l'economia local, tant en els sectors "més tradicionals" com ara el comerç i l'economia del visitant, com en els més emergents, com ara el coneixement, la tecnologia i la ciència, i pretén ser el full de ruta a partir del qual construir una economia diversificada.

CONTEXT D'INCERTESA

Per això, l'estratègia contempla 8 àrees d'activitat econòmica i reforçar el posicionament de la ciutat en 10 sectors estratègics: comerç i restauració, salut, economia de les cures, ciència i innovació, economia social i solidària, economia del visitant, tecnologia, indústries creatives, agroalimentari, i economia blava.

Collboni ha posat en valor la necessitat d'aquest pla, que servirà de "palanca econòmica" per mirar al futur amb esperança en un context d'incertesa econòmica, incrementada per la imposició aranzelària que dels Estats Units i que ja ha començat a impactar en les borses mundials i en la vida dels ciutadans, segons ell.

"Que ningú no dubti que això impactarà sobre la nostra economia. Es tracta de saber com convertir-ho en una oportunitat per a Barcelona i la seva economia", ha afirmat Collboni, que ha posat el focus sobre l'objectiu de diversificar l'economia com una eina per resistir millor a les crisis i activar els sectors econòmics.

D'altra banda, ha enviat un missatge a tots els actors, tant públics com privats, per fer créixer Barcelona amb 4 motors econòmics --com l'Aeroport, el Port, la Fira i la Zona Franca-- i a partir d'ara amb un cinquè que sigui el coneixement.

En la seva intervenció, Jordi Valls ha fet referència a la responsabilitat de les institucions, especialment el paper fonamental que desenvolupa la Unió Europea, segons ell, i ha parlat del nou escenari polític i els canvis produïts per la digitalització, la desglobalització i la descarbonització.

8 ÀREES D'ACTIVITAT

El pla del govern municipal planteja configurar la zona de la Sagrera com una àrea de desenvolupament urbanístic de la ciutat, ja que preveu actuar en una zona de 500.000 m2, construir 10.000 habitatges i oferir 30.000 llocs de feina, amb la previsió que la nova estació serveixi perquè la zona sigui una "nova porta d'entrada" a la capital catalana.

En relació amb el centre, Gil ha fet referència als projectes que ja té en marxa el govern municipal, com la reforma de la Rambla i de la Via Laietana, a més de les obres a la plaça de les Glòries.

D'altra banda, pretén transformar l'Eix Diagonal Salut-Recerca, amb projectes com el nou Hospital Clínic i la inauguració del nou supercomputador MareNostrum 5; pel que fa a Sants-Montjuïc, preveu l'ampliació de la Fira i acollir nous congressos, i al 22@ contempla que esdevingui un nou pol d'innovació i recerca.

A més a més, preveu actuar sobre la Zona Litoral per potenciar l'economia blava amb el nou Parc de Tecnologia Marítima de Barcelona; també al Besòs, per situar-lo com un pol d'activitat a Indústria 4.0 i l'economia circular; i a la Zona Franca per convertir-la en el nou districte 4.0, a més del desenvolupament urbanístic a la zona de la Marina del Prat Vermell.

POLÍTIQUES TRANSVERSALS

El Barcelona Impulsa prioritza la creació d'ocupació amb accions a través de programes com el Crea Feina i els integrals de contractació; a més, plantejarà accions de suport al comerç local, amb la millora d'accessibilitat als establiments comercials o la reforma dels mercats municipals, entre d'altres.

D'altra banda, Gil ha apostat per gestionar el turisme i les externalitats negatives que produeix, i d'altra banda una de les polítiques transversals del pla és l'ampliació de l'Aeroport, per atreure així el talent i les empreses; no obstant això, ha destacat els projectes que poden sorgir a Barcelona: "No podem deixar d'atendre el talent que tenim a la ciutat", ha reconegut.