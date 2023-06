Collboni lliura els diplomes de l'Escola de Segones Oportunitats en el seu primer acte com a alcalde

Destaca l'"èxit" d'aquest recurs socioeducatiu per a joves que han abandonat els seus estudis



BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lliurat aquest dimecres els diplomes a la promoció d'alumnes 2021-2023 de l'Escola Municipal de Segones Oportunitats, en el seu primer acte com a primer edil de la capital catalana.

Des del Saló de Cent de l'Ajuntament, Collboni ha celebrat que aquest sigui el seu primer acte com a alcalde i ha destacat l'"èxit" d'aquesta iniciativa, alhora que ha valorat l'esforç dels joves que han participat en el projecte.

Ha subratllat el compromís del consistori amb el sistema educatiu i ha dit als joves: "El diploma que teniu ara no és el final de res, és el principi de tot", per la qual cosa els ha animat a tenir ambició i il·lusió per dur a terme el seu projecte de vida.

24 JOVES

Aquest any s'han diplomat 24 joves, que han completat el programa de l'escola i que han definit el seu propi projecte personal, que "han retornat al sistema educatiu en formacions post obligatòries de la formació professional, certificats de professionalitat i algunes formacions a mesura", explica el consistori en un comunicat.

La majoria de diplomats, les formacions dels quals han realitzat en centres públics, concertats i privats de Barcelona majoritàriament, continuarà amb els estudis el curs que ve i alguns d'ells iniciaran una etapa d'inserció laboral.

EL PROJECTE

L'Escola Municipal de Segones Oportunitats, creada el 2019, és un servei socioeducatiu que té per objectiu refer trajectòries educatives per a joves d'entre 16 i 21 anys que han abandonat els seus estudis.

Actualment té dues seus (als districtes de Sant Andreu i de Nou Barris) amb 45 places anuals per al primer curs, i el programa formatiu que s'ofereix té una durada equivalent a dos cursos, que van des del setembre al juny (que es pot allargar un tercer curs si així ho requereix el jove).

Actualment l'escola, l'accés a la qual és voluntari i la formació gratuïta, atén a 95 joves: poden accedir mitjançant la proposta de l'equip de professionals del servei d'orientació Pla Jove del Consorci d'Educació de Barcelona, o per l'equip de professionals dels centres de serveis socials municipals de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament.