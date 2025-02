Collboni i Hoffman (GSMA) posen en valor Barcelona com un lloc per a la inversió tecnològica

Donen entrades gratuïtes per a l'MWC a 200 alumnes dels programes de Barcelona Activa

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el CEO de la GSMA, John Hoffman, han reconegut la ciutat com un lloc per a la inversió tecnològica, on es pot desenvolupar una expansió d'instal·lacions de fabricació aprofitant els "atributs" que ofereix, segons Hoffman.

Així ho han expressat en un acte davant de 200 alumnes dels programes de transformació digital de la IT Academy, 42 Barcelona i XTalento Digital al Cibernarium de Barcelona Activa, en què també se'ls ha donat una entrada gratuïta per assistir al Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 3 al 6 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

A l'acte també hi han assistit la regidora de Promoció Econòmica i directora de Barcelona Activa, Raquel Gil; el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro; el director general de Fundación Telefónica, Luis Prendes, i el de Fundación Once, José Luis Martínez Donoso.

AVANTSALA DE L'MWC

La trobada s'ha produït com una avantsala de l'MWC, amb el qual Barcelona ja comparteix un "matrimoni consolidat", segons Collboni, i s'ha adreçat als alumnes per involucrar-los en aquest esdeveniment internacional, perquè els congressistes els coneguin i després vinguin a Barcelona a desenvolupar la seva activitat.

"Volem ser la capital de l'humanisme tecnològic. Posar la ciència i la tecnologia al servei de les persones", ha expressat Collboni.

PROGRAMES DE BARCELONA ACTIVA

D'altra banda, l'alcalde ha xifrat en 180.000 les persones que ja han passat pels programes que impulsa Barcelona Activa, i que segons ell serveixen per generar oportunitats i formar professionals digitals.

A més a més, ha destacat que Barcelona ha esdevingut un hub digital de referència a Europa: "Més de 100 hubs tecnològics us necessiten", ha explicat als alumnes, els qui ha instat a crear un tàndem virtuós entre la Barcelona internacional i la local perquè vagin de la mà.

TALENT ARENA

L'Ajuntament impulsarà el talent digital local en el Talent Arena --organitzat pel Mobile World Capital-- en què hi haurà aquests programes de formació.

De fet, Raquel Gil ha assegurat que aquest espai, que se celebrarà en paral·lel a l'MWC, serà una manera de generar les noves oportunitats per crear possibilitats professionals, una tasca que segons ella també correspon a l'administració.

HABILITATS DIGITALS

Per la seva banda, Hoffman ha dit que les habilitats digitals són la plataforma que tots necessitem per viure en la societat d'avui dia: "Quan desenvolupes habilitats digitals estàs desenvolupant una cosa per al teu ús immediat i per ajudar les persones".

Finalment, ha parlat de la intel·ligència artificial, sobre la qual ha reconegut que pot espantar la gent, però ha negat que se li hagi de tenir por: "La intel·ligència artificial hauria de tenir por de tu", ha conclòs.