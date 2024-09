Collboni destaca la riquesa del talent internacional en el Barcelona International Community Day

5.000 persones s'han inscrit en el fòrum que se celebra al Museu Marítim



BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat la riquesa que el talent internacional suposa per a la ciutat en la inauguració aquest dissabte del Barcelona International Community Day, en el qual s'han inscrit 5.000 persones.

El Museu Marítim acull aquest fòrum que, en l'onzena edició, se celebra sota el lema 'Unique work-life balance' en al·lusió a "un dels atributs de la ciutat: un bon equilibri entre la vida professional i la personal", informa el consistori en un comunicat.

La fira és el "principal espai de benvinguda per a professionals internacionals que han arribat recentment a la ciutat i també una cita de referència per a tots els membres de la comunitat internacional que viuen i treballen a Barcelona i de tots aquells que hi vulguin connectar", segons els seus organitzadors.

En la seva intervenció, Collboni ha remarcat que Barcelona "és capital de la tecnologia, els drets i el progrés, una ciutat global que sap mantenir una escala humana, una ciutat cosmopolita amb arrels i identitat pròpia".

L'alcalde ha recordat que l'Ajuntament té una estratègia per atendre el talent internacional en totes les fases "un Pla 360º, des que es planteja arribar a la ciutat, a quan arriba i s'instal·la, i també quan desenvolupa tot el seu potencial".

80 EXPOSITORS

Dels 80 expositors de la fira, 56 són empreses i entitats, 16 associacions, clubs socials i organitzacions sense ànim de lucre, i 8 escoles internacionals; els assistents poden trobar recursos i serveis especialitzats que donen resposta a les necessitats de les persones estrangeres nouvingudes.

Els visitants troben estands amb serveis com els de gestió del talent, assessorament legal i financer, assegurances i serveis mèdics, entre d'altres.

També hi ha presència d'entitats culturals i socials, tant públiques com privades, que ofereixen productes, serveis i iniciatives per gaudir de la ciutat i integrar-s'hi; el sector educatiu està representat amb estands de diverses escoles que ofereixen currículums o titulacions internacionals.

COPA AMÈRICA

Durant tot el dia es programen 60 activitats que giren entorn de tres grans eixos: l'arribada a la ciutat, negocis i feina, i gaudir i relacionar-se a la ciutat.

Aquest any també s'ha dedicat un espai a la 37a Copa Amèrica, pensat per acostar la competició a la ciutadania i que compta amb una gran pantalla per retransmetre en directe la regata d'aquest dissabte.