Collboni destaca la "densitat de talent" al 22@ i la capacitat d'atracció de Barcelona

Lliura els primers Premis d'Innovació Barcelona 2024, que reconeixen el talent de la ciutat



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Juame Collboni, ha destacat aquest dimarts "la densitat de talent que concentra el 22@ i la capacitat que té la ciutat d'atreure'l" i ha insistit en el futur que té aquest districte d'innovació.

Ho ha dit durant l'acte de celebració del 20 aniversari del 22@Network Barcelona, on ha remarcat: "El projecte està viu, vibrant i atractiu per al talent i les inversions", informa el 22@Network Barcelona en un comunicat.

Durant l'esdeveniment, l'alcalde també ha lliurat els primers Premis d'Innovació Barcelona 2024, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i el 22@Network Barcelona, que posen de manifest "la qualitat i quantitat de talent que hi ha a la ciutat".

El Premi Innovació Disruptiva ha estat per a Qilimanjaro-Quantum i el seu cofundador i VP, Victor Canivell; el Premi Innovació en Salut i Benestar Social per a Rob Surgical i el seu ceo, Jaume Amat; i el Premi Innovació en Sostenibilitat per a Lobelia Earth i la seva ceo, Laia Romero.

D'altra banda, el Premi Innovació 22@ l'ha obtingut Universal Robots Tech i el seu Country Manager Spain & Portugal, Jordi Pelegrí.

El president del 22@Network Barcelona, Enric Urreta, ha defensat que Barcelona és una "ciutat plena de professionals que aconsegueixen dia rere dia convertir el talent en coneixement i el coneixement en transferència de riquesa cap a la ciutat i el món en forma de desenvolupament tecnològic i serveis avançats".