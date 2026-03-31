Actualitzat 31/03/2026 12:19

Collboni defensa combatre des de Barcelona les "noves eines de control ciutadà"

Archivo - L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defensa combatre les "noves eines de control ciutadà en mans de grans corporacions" a través de l'ordenança d'espais d'experimentació, aprovada divendres pel ple municipal.

"Barcelona envia un missatge clar: volem que el desenvolupament tecnològic creï noves eines al servei de les necessitats de la ciutadania", ha dit en un article publicat aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya', recollit per Europa Press.

Ha destacat que la nova ordenança, que qualifica de "molt barcelonina", facilitarà la innovació amb un marc jurídic sòlid, agilitzarà procediments i acompanyarà empreses per provar projectes d'innovació que millorin la gestió municipal.

Així mateix, ha assegurat que aquesta ordenança consolida el paper de Barcelona "com a laboratori viu d'innovació urbana capaç de generar, absorbir i escalar solucions innovadores útils per a la ciutat".

"Defensem un món amb regles i unes institucions públiques fortes, capaces de fer complir les regles i garantir els drets de tothom", ha afegit.

El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Contador

Contingut patrocinat


Barcelona Economies



Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona