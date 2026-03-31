Collboni defensa combatre des de Barcelona les "noves eines de control ciutadà"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, defensa combatre les "noves eines de control ciutadà en mans de grans corporacions" a través de l'ordenança d'espais d'experimentació, aprovada divendres pel ple municipal.
"Barcelona envia un missatge clar: volem que el desenvolupament tecnològic creï noves eines al servei de les necessitats de la ciutadania", ha dit en un article publicat aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya', recollit per Europa Press.
Ha destacat que la nova ordenança, que qualifica de "molt barcelonina", facilitarà la innovació amb un marc jurídic sòlid, agilitzarà procediments i acompanyarà empreses per provar projectes d'innovació que millorin la gestió municipal.
Així mateix, ha assegurat que aquesta ordenança consolida el paper de Barcelona "com a laboratori viu d'innovació urbana capaç de generar, absorbir i escalar solucions innovadores útils per a la ciutat".
"Defensem un món amb regles i unes institucions públiques fortes, capaces de fer complir les regles i garantir els drets de tothom", ha afegit.
