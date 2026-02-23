Collboni celebra els 20 anys d'"èxit compartit" de Barcelona i l'MWC en innovació i connectivitat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Estrena la mostra 'Espai Connecta' que recorrerà els 10 districtes de la ciutat fins al 20 de març
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat els 20 anys d'"èxit compartit" de la capital catalana i el Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 2 al 5 de març a Fira de Barcelona, en els àmbits de la innovació i la connectivitat.
Així s'ha expressat en la presentació de la mostra 'Espai Connecta', coorganitzat pel consistori i la Fundació MWC, al centre cívic Convent Sant Agustí, juntament amb el director general de MWCapital, Francesc Fajula.
"Avui també renovem un compromís conjunt: fer que la tecnologia ens ajudi a viure millor i generi oportunitats reals. Perquè només si la gent es pot quedar a la ciutat que estima, la ciutat té futur", ha sostingut l'alcalde.
Per la seva banda, Fajula ha explicat que en aquests últims 20 anys la tecnologia ha passat a ser un "element estratègic per a totes les empreses i per a la societat", coincidint amb l'arribada de l'MWC a Barcelona.
"Això ha permès a la ciutat explicar a tothom les innovacions dels últims anys i convertir-se en el lloc on es defineix el futur tecnològic d'Europa", ha afirmat Fajula, que ha destacat que les paraules Barcelona i MWC ja són inseparables.
EXPOSICIÓ
'Espai Connecta' mostra com la innovació dels últims 20 anys, protagonitzada per la presència de l'MWC, ha contribuït a millorar la vida quotidiana de la ciutat, consolidant-la com un hub tecnològic sense perdre de vista el dia a dia dels barcelonins.
Si bé Barcelona va iniciar la transformació digital de la seva infraestructura urbana i de telecomunicacions abans de l'arribada del congrés, cosa que va permetre que estigués preparada per celebrar-lo, l'MWC va consolidar el seu ecosistema d'empreses.
Així mateix, des de la primera edició la ciutat ha anat integrant tecnologies com el 4G, el 5G, el núvol, el big data i la IA a l'espai públic, amb projectes vinculats a la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica, la gestió de dades o la participació democràtica digital.
Tota aquesta evolució ha anat acompanyada de programes de capacitació i inclusió digital, que han permès considerar la ciutat com la capital de la innovació, el talent digital i l'humanisme tecnològic, orientant la tecnologia al bé comú, la cohesió social i la qualitat de vida.
Després de l'estrena al Convent Sant Agustí aquest dilluns, la mostra recorrerà els 10 districtes de la ciutat fins al 20 de març amb activitats participatives, tallers, visites, activitats creatives, digitals i educatives sobre innovació i transformació digital.
