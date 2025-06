Collboni celebra el 10è aniversari del programa Làbora com un "actiu fonamental" per a Barcelona

Reivindica aquesta iniciativa "públic-social d'èxit" que ha atès 55.000 persones

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat el 10è aniversari del programa Làbora, que ha enaltit com un "actiu fonamental" per a la ciutat per generar oportunitats als seus ciutadans.

"No podem estar satisfets plenament com a ciutat, no podem pensar en un futur on la ciutat funcioni i doni oportunitats a la gent si deixem algú enrere", ha sostingut en l'obertura de l'edició d'aquest any, acompanyat pel director de la Federació d'Empreses d'Inserció de Catalunya (Feicat), Esteve Ferrer.

Collboni ha reconegut l'esforç dut a terme per les entitats i empreses que formen part del programa, que ha reivindicat com una iniciativa "públic-social d'èxit" en la qual han participat 55.000 persones.

"Són les autèntiques protagonistes, les que donen sentit al nostre esforç, als recursos públics que posem i a la vostra feina", ha assenyalat l'alcalde, que ha apuntat al treball i a l'habitatge com les peces clau per a una vida digna.

D'altra banda, ha subratllat la remodelació del govern municipal per "posar al mateix nivell" la prosperitat i el repartiment de la riquesa, en integrar els àmbits dels Serveis Socials i la Promoció Econòmica en la cinquena tinència d'alcaldia, encapçalada per Raquel Gil.

FERRER

En representació de Feicat, Ecas i Creu Roja com a entitats impulsores del programa, Ferrer ha destacat el paper de Làbora per consolidar l'accés dels seus participants en el mercat i que "es converteixin en ciutadans de ple dret".

A continuació, ha tingut lloc el primer diàleg de la jornada, protagonitzat per la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, la cap de Formació i Inserció de Càritas, Desirée Garcia, i el cap de Drets Socials i Polítiques Públiques de l'Institut Metròpoli, Albert Sales.