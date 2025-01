Collboni augura un "gran futur" a 400 estudiants del programa Projecte de Vida Professional

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha augurat aquest divendres un "gran futur" a 400 estudiants que formen part del programa Projecte de Vida Professional (ProVP) de Barcelona Activa, que enguany compleix 20 anys des que es va crear, i ha reconegut el paper dels docents durant el seu acompanyament formatiu.

A l'acte també hi ha assistit la regidora de Promoció Econòmica i Treball i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; el comissionat d'Adolescència i Joventut, Javier Rodríguez, i el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro.

"Teniu els millors professionals al vostre costat i una gran ciutat, que és la millor per acompanyar els joves a trobar el seu camí per construir una ciutat millor", ha dit Collboni, que ha destacat la importància de programes com aquest, que des que es va crear el 2004 ha acompanyat més de 300.000 persones cap al món laboral.

A més a més, ha reivindicat el paper de les empreses que col·laboren amb el Projecte, ja que ajuden a "testejar" els primers passos en l'experiència laboral.

La jornada ha comptat amb tallers de realitat augmentada per experimentar de manera virtual diferents professions i una actuació d'improvisació de rap a càrrec de Catalunya Freestyle, en un acte conduït per l'actriu i cantant Alèxia Pascual.

PAPER DE LES AULES

D'altra banda, Di Pietro ha assenyalat que la millor manera de construir el futur professional són les aules, ja que segons ell poden ajudar a tenir moltes més oportunitats, i ha posat en valor que Barcelona sigui la ciutat "favorita" dels emprenedors.

Finalment, el director general de Barcelona Activa ha esmentat els tres valors sobre els quals s'ha desenvolupat el Projecte durant aquests 20 anys; ciutat d'oportunitats, talent i valors, sobre els quals s'ha anat creant un catàleg de continguts sobre les possibilitats d'ocupació que ofereix la ciutat.