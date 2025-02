Collboni anuncia que l'espai audiovisual Palo Alto de Barcelona estarà llest al maig

Inaugura la fira audiovisual ISE juntament amb Dalmau, Sàmper, Prieto, Santacreu i Blackman

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que el nou centre d'empreses audiovisuals al recinte fabril de Palo Alto, situat al barri barceloní del Poblenou, estarà llest al maig.

Així ho ha declarat als mitjans aquest dimarts abans de la inauguració de la fira audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que s'allargarà fins divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El projecte, la construcció del qual va començar el 2022, aspira a esdevenir un lloc públic on es promogui la col·laboració públic-privada i on les empreses "comencin les seves activitats i el seu negoci".

"Aprofitem l'estela que deixen aquests grans esdeveniments de caràcter econòmic per deixar llegat també a la ciutat en termes d'iniciatives", ha reivindicat Collboni, que ha explicat que l'espai estarà gestionat per Barcelona Activa.

TURISME DE NEGOCIS

L'edició d'enguany de la fira audiovisual ha començat aquest dimarts amb un 20% més d'espai expositiu i més de 1.600 expositors, entre els quals destaquen empreses com Epson, Panasonic o Samsung i més de 330 companyies que participen en el congrés per primera vegada.

Collboni ha estat l'encarregat d'inaugurar l'esdeveniment juntament amb els consellers Albert Dalmau i Miquel Sàmper; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, i el director general d'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, entre altres personalitats.

En unes declaracions als mitjans, Dalmau ha valorat que aquesta "està sent una molt bona setmana per a l'economia catalana" i ha celebrat que congressos com ISE ajuden Catalunya a recuperar el lideratge econòmic.

A parer seu, aquesta setmana Barcelona esdevindrà la capital audiovisual del món, i ha defensat el turisme de negocis i la capacitat de Catalunya per organitzar esdeveniments internacionals de referència.