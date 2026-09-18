Collboni anuncia un fons per comprar comerços emblemàtics de Barcelona i mantenir-ne l'activitat

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest divendres la creació d'un fons d'adquisició de locals comercials i estratègics amb l'objectiu de preservar-ne l'activitat i "ser coherents amb la funció que desenvolupen aquests comerços als barris".
Ho ha dit en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat, celebrat dins la Capitalitat Europea del Comerç Local que acull la ciutat enguany, juntament amb el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper; la secretària d'estat de Comerç, Amparo López, i el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López.
"Farem que un ajuntament pugui adquirir directament locals comercials emblemàtics o estratègics que per les seves característiques històriques o pel paper que tenen en un barri s'han de preservar", ha explicat, després d'afirmar que és una iniciativa que anirà guiada pel Govern.
Ha assegurat que el fons es posarà en marxa abans que acabi l'any i que anunciaran alguna operació en aquest sentit, però que abans necessiten un instrument jurídic i capacitat legal per actuar.
Per això, ha fet un segon anunci que suposa la creació amb la Conselleria d'Empresa i Treball d'un grup de treball que "estudiarà i impulsarà les modificacions de llei necessàries perquè els ajuntaments puguin exercir el dret de tempteig i retracte en locals que surten a la venda".
"PASSAR A L'ACCIÓ"
Collboni ha emmarcat la mesura en els nous reptes que ha d'afrontar el comerç local, sobre el qual ha assegurat que "el diagnòstic ja és clar i que ara s'ha de passar a l'acció i prendre decisions".
Ha subratllat que la futura eina per preservar els establiments locals haurà de servir per "salvar que caiguin en mans de cadenes que banalitzen" el comerç o per evitar que tanquin.
Ha afegit que la Capital Europea del Comerç Local que ocupa Barcelona està servint per protegir aquest sector i un model social de ciutat: "El nostre model fa que els beneficis de la prosperitat econòmica es quedin als nostres barris".
CAPITAL EUROPEA DEL COMERÇ
En la seva intervenció, López ha recalcat que la jornada enforteix el compromís de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona amb el comerç local: "Fòrums com aquest contribueixen a situar el comerç de proximitat on ha d'estar: en l'agenda europea".
Ha coincidit amb Collboni en la importància del sector i en què representa proximitat amb el veí, a més de ser un "actiu de país i un actiu de cohesió social".
En aquest sentit, ha mostrat el compromís del Govern per acompanyar els petits comerciants, alhora que consideren "prioritari" incorporar les noves generacions al comerç local a través de l'incentiu en la formació.
Per la seva banda, López ha destacat el suport transversal en les institucions europees i catalanes que va tenir la proposta dels eixos comercials barcelonins quan van demanar crear la capital europea del comerç de proximitat.
"Quan parlem de comerç parlem de teixit social i econòmic, de com gestionem i vertebrem els nostres territoris. Forma un paper clau en la nostra convivència i cohesió. Per això, parlar de futur vol dir parlar de model de ciutat i de la forma que volem que tinguin els nostres carrers", ha exposat.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona