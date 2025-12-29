Publicat 29/12/2025 12:32

La ciutat de Barcelona retira cartells i adhesius amb un equip reforçat per Barcelona Activa

Neteja al carrer
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Netegen en més de 60.000 elements dels carrers des de març

BARCELONA, 29 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha fet de març a desembre més de 60.000 actuacions de neteja d'elements a l'espai públic, dins del Pla Endreça: ha retirat adhesius i cartells de façanes, mobiliari, pilones, senyals i fanals, entre altres elements.

S'ha fet amb un equip de 19 persones que han reforçat la retirada de cartells i adhesius de l'espai públic, amb una iniciativa laboral a través de Barcelona Activa, informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.

Gràcies al Pla Integral amb Contractació (PIC) destinat a persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral, els equips han retirat aquests elements amb aigua, sabó i una rasqueta.

ZONES AMB MÉS AFLUÈNCIA

Aquests equips s'han centrat en les zones amb més afluència de persones dels barris de tota la ciutat, i també en els Espais de Gran Afluència (EGA).

Abans s'han coordinat amb els agents cívics, que han fet inspeccions per identificar infractors i aplicar sancions.

NOU PIC L'ANY 2026

Per al 2026 es preveu una nova edició d'aquest PIC gestionada per Barcelona Activa, que "seguirà prioritzant tant la neteja urbana com la formació i millora de les oportunitats laborals" per als participants.

Els PIC pretenen millorar l'ocupabilitat dels seus participants, que combinen una nova experiència professional amb formació per tornar al mercat laboral quan acabi el programa.

El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Contador

Contingut patrocinat


Barcelona Economies



Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona