El Centre LGTBI de Barcelona celebrarà el seu cinquè aniversari amb art i música el 18 de maig

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El Centre LGTBI de Barcelona celebrarà el seu cinquè aniversari el 18 de maig amb activitats artístiques al centre i al carrer Comte Borrell al matí i concerts a plaça Catalunya a la tarda, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dijous.

El programa de la festa, que se celebra anualment pel Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, s'adreça al públic familiar i inclou un capítol del 'talk-show' 'Kobra Kuir', l'espectacle de teatre 'Caída libre para personas con vértigo' a càrrec de la companyia Bragacadavra, un mercat de joies, ceràmica, art tèxtil i il·lustracions de l'artista Andreu Llorca i un espai de cures i jocs per a nens, entre d'altres.

També hi haurà un taller de contes per a nens a càrrec de Sara Manubens, la xerrada performativa 'Los careos de mi copla', el taller 'El lenguaje de los pájaros' de Lu Chiegati, la instal·lació audiovisual 'Un mundo que no es el nuestro' de l'artista palestina Maria Zreiq i les exposicions 'Un archivo inexistente' de Felipe Rivas San Martín i 'Encarnar la herina' de cymbionte colectiv_.

A partir de les 18:00 hores un escenari instal·lat a plaça Catalunya acollirà, amb la conducció de Brigitta Lamoure, els concerts dels cors Barcelona Rainbow Singers i Barcelona Gay Men's Chorus, LLUM i l'artista del programa 'Eufòria' de 3Cat, Jim, i hi haurà actuacions dels DJ Chico Blanco, Oro Jondo i Deena Abdelwahed.

Les activitats, que han estat finançades amb l'import turístic de l'Ajuntament de Barcelona, són d'entrada lliure i de franc, i el cartell ha anat a càrrec del dissenyador Felipe Román.