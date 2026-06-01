El CDRA vol consolidar Barcelona com un "hub intercontinental" amb el focus a Àsia i Amèrica

Aena diu que l'ampliació de l'Aeroport segueix el calendari previst i la cambra demana accelerar-la
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) pretén consolidar la capital catalana com un "hub intercontinental" amb més companyies i destinacions estratègiques per al territori, especialment enfocat en mercats com Àsia-Pacífic, Xina, Japó, Índia, Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.
Ho han constatat aquest dilluns en una roda de premsa la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de Barcelona, Raquel Gil; la directora de l'Aeroport, Eva Valenzuela; el tercer vicepresident de la Cambra de Barcelona i membre del consell de Fira de Barcelona, Miquel Martí, i el secretari de Mobilitat de la Generalitat i president del CDRA, Manel Nadal.
Entre les rutes prioritàries no servides per al 2030, destaquen destinacions com Tòquio, Delhi, Bangkok, Houston, Orlando, Manila, Lima o Lahore, tenint en compte la combinació entre la demanda, l'interès estratègic i l'oportunitat de desenvolupament, juntament amb 79 destinacions més amb interès elevat.
20 ANYS
Aquestes destinacions conformen els objectius del Pla Estratègic del CDRA per als pròxims 4 anys, i la presentació coincideix amb el 20è aniversari del comitè: en dues dècades s'ha passat d'1 milió de passatgers i 17 destinacions intercontinentals el 2005 a prop de 8 milions de passatgers i 59 destinacions el 2025.
Raquel Gil ha celebrat la importància del CDRA per fonamentar els objectius econòmics de Barcelona, i Raquel Valenzuela ha assegurat que el 2026 acabarà amb un "creixement estable i consolidat", amb fins a 62 rutes intercontinentals, sumant destinacions com Lima i Seattle.
BARCELONA AIRLINK, NOU NOM
També s'ha presentat la nova imatge del Comitè, a partir d'ara anomenat Barcelona Airlink i que, segons Nadal, reflecteix els seus objectius en el desenvolupament dels "llaços de Barcelona amb el món aeri".
En preguntar-li per l'ampliació de l'Aeroport, la seva directora ha respost que "segueix el calendari previst", mentre que Nadal ha assegurat que la nova governança de l'Aeroport acordada amb ERC està molt avançada i ha defensat el compromís del Govern perquè tiri endavant.
Miquel Martí ha reclamat "accelerar al màxim totes les tramitacions mediambientals", per complir els terminis establerts i superar el coll d'ampolla a l'enclavament aeri i continuar tenint un territori competitiu on les empreses estrangeres tinguin voluntat d'invertir.
FULL DE RUTA AMB 2 OBJECTIUS
El Pla Estratègic 2026-2030 es basa en dos objectius: el primer, consolidar la capital catalana com un hub de connectivitat intercontinental d'alt valor afegit i com el node intermodal més important del sud d'Europa, a més d'un dels més rellevants del món.
En segon lloc, vol posar les bases per a una demanda més desestacionalitzada i amb més freqüències, com a "instrument d'un model de ciutat en què l'economia també està al servei de les persones", segons Gil.
"Per nosaltres, no només és un document tècnic de rutes i freqüències, sinó que és una aposta de fons per a la ciutat que volem ser", segons la tinent d'alcalde, i ha afegit que la connectivitat és essencial per al lideratge internacional de Barcelona.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona