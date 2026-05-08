La Casa de la Creació Digital de Barcelona reuneix més de 100 aspirants al seu equip professional

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La Casa de la Creació Digital en Català, que es va posar en marxa al Convent de Barcelona Activa a finals del 2025 com a seu provisional, ha començat el procés de selecció del personal que durà a terme les tasques d'assessorament de projectes audiovisuals en l'entorn digital i al qual s'han presentat més de 100 persones.
En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament de Barcelona, també explica que seran els encarregats de dinamitzar les activitats de programació i formació per als creadors que se'ls adrecin per "acompanyar-los des del primer contacte fins a la consolidació dels projectes".
La comissionada de l'Us Social del Català del consistori, Marta Salicrú, ha donat la benvinguda als aspirants, a més de participar en les entrevistes, en un mercat de talent organitzat per Barcelona Activa amb el suport de la fundació Accent Obert.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona