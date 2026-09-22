Publicat 22/09/2026 12:26

4 de cada 10 start-ups barcelonines han passat per Barcelona Activa

L'edifici Campus Glòries de Barcelona Activa
BARCELONA ACTIVA

Les que passen per l'agència tenen una taxa de supervivència superior que la mitjana de l'Estat

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

L'estudi 'Dossier Barcelona Startups' de Barcelona Activa ha analitzat les més de 850 start-ups de fins a 10 anys de vida que ha atès l'agència de desenvolupament municipal i constata que 4 de cada 10 han utilitzat en algun moment els seus serveis.

Barcelona compta amb 1.508 start-ups (segons dades d'Acció) i és el "cinquè millor" ecosistema de start-ups de la Unió Europea i el primer del sud d'Europa (segons el Global Startup Ecosystem Index 2026), ha informat Barcelona Activa en un comunicat aquest dimarts.

Aquest posicionament respon a "una combinació de factors consolidats a la ciutat: com l'impuls públic en totes les seves formes, la base científica i universitària d'excel·lència i l'esperit innovador i emprenedor del talent".

En els seus prop de 40 anys de trajectòria, Barcelona Activa ha acompanyat aproximadament 250 start-ups cada any, des de la validació del model de negoci fins a les primeres rondes d'inversió.

TECNOLOGIA I ALTA ESPECIALITZACIÓ

Les start-ups de l'ecosistema de Barcelona Activa dibuixen un teixit profundament tecnològic i especialitzat, en el qual 3 perfils concentren el gran gruix de l'activitat: el DeepTech (26%), de base científica i enginyeria profunda; el BizTech (25%), orientat a la transformació de processos i models de negoci, i el MedTech (17%), en la intersecció entre tecnologia i salut.

Des d'una perspectiva sectorial, a part del sector tecnològic que lidera el gran gruix, compten amb un pes important sectors estratègics com la salut i bio (18%), les indústries creatives (14%), l'economia per a la sostenibilitat (11%) o l'economia blava (5%).

El 42% de les empreses tenen activitat en dos sectors estratègics i el 8% opera en tres o més, fet que destaca que Barcelona tingui una "clara" estratègia per a la diversificació del teixit econòmic de la ciutat.

SERVEI D'INCUBACIÓ D'EMPRESES

L'última evolució més destacada és la transformació de les incubadores tradicionals de Barcelona Activa en Startup Lab, equipaments que allotgen i acompanyen empreses especialment deep tech.

De les 250 start-ups que cada any passen per algun dels serveis de Barcelona Activa, prop de 50 ho fan pel servei d'incubació i, actualment, l'Startup Lab a Glòries (Sant Martí) ja té 24 start-ups deep tech (el 73% del total) i l'Startup Lab Nord (Nou Barris) 11.

Les start-ups que participen en el servei d'incubació presenten una taxa de supervivència del 76% en el cinquè any, molt per sobre de la mitjana estatal de supervivència de les empreses (42%).

EL FINANÇAMENT ÉS "CLAU"

L'accés al finançament és un dels factors que més condiciona la supervivència, el creixement i la capacitat d'escalar d'una start-up, en què Barcelona Activa les acompanya des de dos angles complementaris: l'assessorament directe i l'estratègia de Fons d'Inversió Municipals.

El primer es duu a terme a través de l'Oficina d'Atenció a les Empreses, per identificar instruments de finançament públic i privada, preparar sol·licituds i ordenar l'estratègia financera del projecte.

El segon consisteix a invertir, guiats per fons privats especialitzats, en start-ups de l'àrea metropolitana de Barcelona que operen en sectors estratègics: des que es va crear, 134 start-ups n'han estat beneficiàries i cada euro públic ha mobilitzat 17,8 euros de capital privat, sumant un total de 215 milions d'euros.

El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona

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