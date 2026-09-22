4 de cada 10 start-ups barcelonines han passat per Barcelona Activa

Les que passen per l'agència tenen una taxa de supervivència superior que la mitjana de l'Estat
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'estudi 'Dossier Barcelona Startups' de Barcelona Activa ha analitzat les més de 850 start-ups de fins a 10 anys de vida que ha atès l'agència de desenvolupament municipal i constata que 4 de cada 10 han utilitzat en algun moment els seus serveis.
Barcelona compta amb 1.508 start-ups (segons dades d'Acció) i és el "cinquè millor" ecosistema de start-ups de la Unió Europea i el primer del sud d'Europa (segons el Global Startup Ecosystem Index 2026), ha informat Barcelona Activa en un comunicat aquest dimarts.
Aquest posicionament respon a "una combinació de factors consolidats a la ciutat: com l'impuls públic en totes les seves formes, la base científica i universitària d'excel·lència i l'esperit innovador i emprenedor del talent".
En els seus prop de 40 anys de trajectòria, Barcelona Activa ha acompanyat aproximadament 250 start-ups cada any, des de la validació del model de negoci fins a les primeres rondes d'inversió.
TECNOLOGIA I ALTA ESPECIALITZACIÓ
Les start-ups de l'ecosistema de Barcelona Activa dibuixen un teixit profundament tecnològic i especialitzat, en el qual 3 perfils concentren el gran gruix de l'activitat: el DeepTech (26%), de base científica i enginyeria profunda; el BizTech (25%), orientat a la transformació de processos i models de negoci, i el MedTech (17%), en la intersecció entre tecnologia i salut.
Des d'una perspectiva sectorial, a part del sector tecnològic que lidera el gran gruix, compten amb un pes important sectors estratègics com la salut i bio (18%), les indústries creatives (14%), l'economia per a la sostenibilitat (11%) o l'economia blava (5%).
El 42% de les empreses tenen activitat en dos sectors estratègics i el 8% opera en tres o més, fet que destaca que Barcelona tingui una "clara" estratègia per a la diversificació del teixit econòmic de la ciutat.
SERVEI D'INCUBACIÓ D'EMPRESES
L'última evolució més destacada és la transformació de les incubadores tradicionals de Barcelona Activa en Startup Lab, equipaments que allotgen i acompanyen empreses especialment deep tech.
De les 250 start-ups que cada any passen per algun dels serveis de Barcelona Activa, prop de 50 ho fan pel servei d'incubació i, actualment, l'Startup Lab a Glòries (Sant Martí) ja té 24 start-ups deep tech (el 73% del total) i l'Startup Lab Nord (Nou Barris) 11.
Les start-ups que participen en el servei d'incubació presenten una taxa de supervivència del 76% en el cinquè any, molt per sobre de la mitjana estatal de supervivència de les empreses (42%).
EL FINANÇAMENT ÉS "CLAU"
L'accés al finançament és un dels factors que més condiciona la supervivència, el creixement i la capacitat d'escalar d'una start-up, en què Barcelona Activa les acompanya des de dos angles complementaris: l'assessorament directe i l'estratègia de Fons d'Inversió Municipals.
El primer es duu a terme a través de l'Oficina d'Atenció a les Empreses, per identificar instruments de finançament públic i privada, preparar sol·licituds i ordenar l'estratègia financera del projecte.
El segon consisteix a invertir, guiats per fons privats especialitzats, en start-ups de l'àrea metropolitana de Barcelona que operen en sectors estratègics: des que es va crear, 134 start-ups n'han estat beneficiàries i cada euro públic ha mobilitzat 17,8 euros de capital privat, sumant un total de 215 milions d'euros.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona