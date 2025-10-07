El Bizbarcelona comptarà amb 160 activitats i 75 estands amb productes i serveis

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2024 del Bizbarcelona comptarà amb 160 activitats i 75 estands amb productes i serveis per millorar la gestió i l'eficiència empresarial, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
La trobada se celebrarà entre el 15 i el 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i està organitzat per Fira de Barcelona i promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Barcelona.
L'objectiu del saló és reforçar el teixit econòmic local i oferirà solucions, programes i propostes per impulsar la viabilitat dels negocis i promoure un creixement sostenible.
La regidora de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica i presidenta del saló, Raquel Gil, ha explicat que les pimes i els autònoms són "un dels principals motors de creació d'ocupació i riquesa a la ciutat" i ha lamentat que tenen dificultats per accedir a recursos.
"El Bizbarcelona tornarà a ser l'espai on rebre aquest suport, acompanyament i orientació que necessiten per trobar solucions per ser viables, créixer i afrontar amb èxit la transició digital i ambiental", ha afegit.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona