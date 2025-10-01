El Bizbarcelona 2025 reunirà pimes i autònoms amb 160 activitats per impulsar els seus negocis

El saló abordarà la millora en la gestió empresarial i la promoció econòmica
L'edició 2025 del Bizbarcelona, que se celebrarà els dies 15 i 16 d'octubre al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona reunirà pimes, comerços i autònoms amb un programa que inclou 160 activitats entre conferències, 'workshops' i sessions de 'networking'.
En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que el saló, organitzat per Fira de Barcelona i promogut per Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Barcelona, vol "tornar a ser el punt de trobada ineludible per a aquells que liderin projectes empresarials".
La cita comptarà amb una zona amb 75 expositors i la participació de 170 ponents, i el programa abordarà qüestions com l'ús de la intel·ligència artificial, el control de finances, els ajuts disponibles, la gestió del talent, les vendes, el màrqueting i la sostenibilitat.
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha assegurat que el Bizbarcelona "tornarà a ser l'espai d'acompanyament i orientació que necessiten les pimes per créixer i afrontar amb èxit la transició digital i ambiental".
"Les pimes i les persones autònomes són un dels principals motors de creació d'ocupació i riquesa a la ciutat, però solen tenir dificultats per accedir a recursos que els permetin fer front a les transformacions de l'economia i ser competitives", ha afegit.
CONFERÈNCIES I PONENTS
El programa comptarà amb 170 ponents i un centenar de conferències que tractaran la transformació digital, el lideratge, la comunicació amb clients, el finançament i la sostenibilitat, amb la finalitat d'oferir eines concretes als assistents.
Hi participaran experts com el vicepresident i CEO d'Ogilvy, Jordi Urbea; l'especialista en estratègia comercial, Mònica Mendoza; la referent en lideratge femení, Laura Sallent, i l'experta en ciberseguretat i reputació digital, Selva Orejón.
També hi intervindran l'especialista en creativitat, Daniel Resnich; el mentor d'empreses emergents, Joan Riera; l'expert en màrqueting, David Millet; la consultora en transformació digital, Alba Guzmán, i l'especialista en xarxes socials, Ramon Montanera, entre d'altres.
TALLERS, 'NETWORKING' I ASSESSORAMENT
A més de les conferències, el Bizbarcelona inclourà 45 tallers interactius sobre intel·ligència artificial, gestió d'equips, comunicació amb clients, control de l'estrès i accés a finançament, amb un format pràctic i reduït.
El saló organitzarà 10 activitats de 'networking' amb sessions de màrqueting relacional per millorar la qualitat dels contactes, aliances multisectorials i trobades que promouen la inclusió i la diversitat, amb la col·laboració d'entitats com el Col·legi Oficial d'Agents Comercials, la Cambra de Barcelona, l'Associació Intercol·legial i Pimec.
Un espai d'assessorament personalitzat permetrà a més de 50 experts oferir orientació estratègica en comunicació, aspectes legals, comerç electrònic, logística, economia social, finançament, internacionalització i sostenibilitat.
ZONA EXPOSITIVA
El 'Village' o zona expositiva reunirà 75 empreses i entitats que presentaran solucions digitals, assessorament fiscal i laboral, espais de 'coworking', formació i programes d'impuls econòmic, entre les quals Volcanic, Odoo ERP, Tecnihand, Gecko Studio o ESIC.
També es presentaran els programes, eines i recursos que ofereixen els col·legis professionals i els de les institucions i entitats que impulsen l'economia local i que són les principals promotores de l'esdeveniment.
El Bizbarcelona coincidirà amb el Saló de l'Ocupació, que oferirà 140 activitats enfocades a millorar la inserció laboral, amb un centenar d'entitats de l'ecosistema ocupacional i una vintena d'empreses amb ofertes de feina immediates.
