Bizbarcelona 2024 acollirà més de 120 activitats per impulsar la competitivitat

Se celebra el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2024 de Bizbarcelona acollirà més de 120 activitats, entre conferències, workshops i sessions de 'networking', amb l'objectiu de millorar la competitivitat del comerç, les pimes i els autònoms, explica Fira de Barcelona en un comunicat aquest divendres.

La trobada es farà el 23 i 24 d'octubre al Palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i està organitzat per la institució firal i promogut per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Barcelona.

L'objectiu és que el teixit productiu de la ciutat es posi en contacte amb les noves tendències del mercat i models de negoci, i que estableixi relacions amb experts en transformació digital; màrqueting i vendes; internacionalització; distribució; finançament, o gestió del talent.

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha explicat que l'objectiu d'enguany és "arribar al conjunt del teixit econòmic de la ciutat format per autònoms, comerços i pimes", per la qual cosa s'han programat activitats per a diferents perfils, sectors i necessitats.

Entre les qüestions que tindran protagonisme en el saló hi ha l'ús de la intel·ligència artificial per millorar les vendes, quines són les millors vies per atreure el talent i la diversitat a l'empresa o maneres de potenciar una marca a través de les xarxes socials.