Barcelona és la vuitena ciutat més atractiva del món per treballar a l'estranger, segons BCG

L'Observatori Barcelona presenta el seu informe del 2023



BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

L'informe 'Decoding Global Talent 2024' de Boston Consulting Group (BCG) ha situat Barcelona com la vuitena ciutat més atractiva del món per treballar a l'estranger.

Així ho ha indicat l'Observatori de Barcelona en el seu informe del 2023, promogut per l'Ajuntament i la Cambra de Barcelona, que ha fet una radiografia de la "fortalesa" de la ciutat en els indicadors econòmics i empresarials, han informat en sengles comunicats aquest dimecres.

L'estudi de BCG, que situa Barcelona per davant de ciutats com Tòquio, Los Angeles i París, es basa en la 'Global Talent Survey', una enquesta en línia resposta per més de 150.000 persones de 188 països.

Per davant la capital catalana, que ha escalat en el rànquing respecte al 2020, quan va obtenir la novena posició, hi ha, per ordre: Londres, Amsterdam, Dubai, Abu Dhabi, Nova York, Berlín i Singapur.

BCG també situa Barcelona com la desena ciutat del món més atractiva per als experts digitals que volen treballar a l'estranger.

ALTRES RÀNQUINGS

L'Observatori també ha indicat que, segons l'informe 'World's Best Cities Report 2024' de Resonance Consultancy Ltd., la capital catalana és la vuitena ciutat del món i la tercera d'Europa més atractiva per a visitants, emprenedors i residents.

En relació amb l'ecosistema tecnològic, Barcelona és la tercera ciutat preferida d'Europa per engegar-hi una start-up, segons l''Startup Heatmap Europe Report' del 2023.

També ocupa la 22a posició en el rànquing de les primeres ciutats del món en competitivitat global i la 11a en la classificació europea, segons l'informe 'Global Power City Index', que inclou 48 ciutats.

La primera edició del 'Digital Cities Index', elaborat per Economist Impact, del grup The Economist, situa Barcelona com 13a ciutat digital del món i la sisena d'Europa, i l''Smart Cities Index Report 2022' la posiciona com la segona en el rànquing mundial d'intel·ligència urbana.

INVERSIÓ ESTRANGERA I CONGRESSOS

Segons l'informe 'Fdi Cities and regions of the Future' del grup Financial Times, Barcelona és la que té millor estratègia de captació de projectes d'inversió estrangera.

L'Observatori també ha mostrat que Barcelona ha recuperat la primera posició en nombre de delegats en congressos internacionals i es manté quarta en nombre de congressos organitzats, segons la International Congress and Convention Association (ICCA).

RESILIÈNCIA I TRANSPORT PÚBLIC

Barcelona ocupa la novena posició mundial i la quarta a Europa respecte a la resiliència, segons l'informe 'Resilient Cities Index' d'Economist Impact, que també situa la capital catalana en segona posició en termes de mobilitat en transport públic per als residents i en integració de persones vulnerables.

'The Cultural and Creative Cities Monitor 2023' de la Comissió Europea atorga a Barcelona la 13a posició en l'índex global relacionat amb la qualitat de vida i, en el 'Rànquing Sports Cities 2023' de la consultora Burson Cohn and Wolfe, sobre l'àmbit de l'esport, Barcelona ocupa la setena posició.