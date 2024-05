Barcelona va superar els 7 milions de metres quadrats d'oficines el 2023

Barcelona Regional afirma que es concentren entre el passeig de Gràcia i la Diagonal, el 22@ i Marina



BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha registrat 7.347.268 metres quadrats d'oficines (incloent edificis no dedicats únicament a aquest ús) el 2023, segons l'informe 'El mercat d'oficines a la ciutat de Barcelona' de Barcelona Regional, l'agència pública de planejament estratègic, urbanisme i infraestructures.

L'estudi també recull que a la ciutat hi ha 1.675 edificis d'oficines, informa aquest dimecres l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

El 12,9% del sostre d'oficines de Barcelona consistent en espais de més de 1.000 metres quadrats o edificis únicament d'oficines està en procés de ser comercialitzat, un percentatge que representa 757.014 metres quadrats dels més de 5.850.000 de sostre d'oficines.

EIX CENTRAL

L'eix central de la ciutat, anomenat CBD Prime, entre el passeig de Gràcia i la Diagonal, és la zona que concentra més metres quadrats (1.610.397, el 28% del total) i la xifra més alta d'edificis d'oficines (360, el 21% del total).

Aquesta zona, on hi ha 186.439 metres quadrats de sostre disponible (el 25% del total), ofereix espais més reduïts (de 3.804 metres quadrats de mitjana) que el 22@, on la superfície mitjana en oferta és de 4.854 metres quadrats.

22@ I MARINA

L'àmbit del 22@ és el segon sector amb més concentració de sostre d'oficines: 1.375.482 metres quadrats (el 24% del total) i 243 edificis dedicats a aquest ús (el 15% del total).

En aquesta zona hi ha disponibles 293.331 metres quadrats de sostre d'oficines, que representen el 39% del total i es concentren al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, seguit per Sant Martí de Provençals.

El tercer eix d'oficines és el de Marina --entre la plaça Cerdà, el passeig de la Zona Franca i el barri de la Marina-- on hi ha 227.850 metres quadrats de sostre d'oficines (el 4% del total) i 23 edificis dedicats a aquest ús.

No obstant això, el 45% de tota la superfície destinada a oficines de Barcelona no se situa a cap d'aquests tres àmbits, sinó a la resta del districte de l'Eixample, el barri de les Corts, Sant Gervasi-Galvany, o el Paral·lel i Via Laietana.