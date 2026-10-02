Barcelona uneix la Capitalitat d'Arquitectura i la de Comerç Local amb maquetes als aparadors

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha estrenat la iniciativa 'Aparadors d'Arquitectura' amb la qual converteix els aparadors dels establiments comercials de la ciutat en "petits espais expositius" oberts a la ciutadania, unint la Capital Mundial de l'Arquitectura i la Capital Europea del Comerç Local que ocupa aquest any.
Així ho ha explicat en unes declaracions als mitjans aquest dijous l'arquitecta en cap de la ciutat, Maria Buhigas, en les quals ha concretat que el projecte es podrà veure fins al 10 d'octubre, aprofitant que el dia 5 se celebra el Dia Mundial de l'Arquitectura.
Ha detallat que l'acció es podrà veure als 10 districtes de Barcelona creuant 100 locals comercials i amb la col·laboració de 70 despatxos i que els aparadors estaran acompanyats de postals que expliquen què és l'obra en qüestió.
Les maquetes són de projectes molt diversos, des d'equipaments públics i edificis d'habitatges fins a rehabilitacions, reformes o intervencions a l'espai urbà per "fer visible el procés de pensament i de creació que hi ha darrere els espais construïts".
RUTA DE CIUTAT VELLA
Per exemple, la ruta de Ciutat Vella inclou la Cereria Subirà, on es poden veure les maquetes de la Pèrgola Fotovoltaica i el pont del Fòrum; o el mercat de Santa Caterina, que ofereix maquetes de la pròpia obra de restauració del mercat.
"La iniciativa està pensada per gaudir del comerç més autèntic amb el descobriment de l'arquitectura", ha conclòs Buhigas.
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