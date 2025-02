Barcelona tindrà espais propis en l'MWC25 i el nou Talent Arena

La fira presentarà la 4a edició del Beat Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona comptarà amb espais propis tant en el Mobile World Congress 2025 (MWC25) com en la quarta edició del Beat Barcelona, l'estand de Barcelona Activa en el 4YFN i l'Espai Welcome Barcelona del nou Talent Arena, informa el consistori en un comunicat aquest dimarts.

Aquest nou espai, impulsat per MWC amb la col·laboració de la GSMA, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern central, reunirà desenvolupadors, empreses tecnològiques líders i centres educatius per fomentar l'aprenentatge i el 'networking' en l'àmbit digital i estarà situat del 3 al 5 de març al pavelló 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha assegurat que la capital catalana "tindrà un paper destacat tant en l'MWC com, específicament, el Talent Arena", i ha reivindicat el valor per a Barcelona que suposa la presència del congrés.

"Ha permès articular un ecosistema empresarial en l'àmbit digital i tecnològic molt potent, ara és el moment de també posar el focus en la formació i oportunitats de desenvolupament professional que representa", ha afegit Valls.

El Talent Arena incorporarà el Barcelona International Welcome Desk, el servei municipal d'atenció al talent internacional, a més de l'Espai Welcome Barcelona, que tindrà un auditori amb capacitat per a 40 persones on s'organitzaran diferents presentacions i xerrades sobre el futur del microxip, la salut digital o la computació quàntica.

4 BEAT BARCELONA

Aquesta edició de l'MWC serà la quarta que incorpora el Beat Barcelona, l'espai oficial d''afterwork' del congrés, on es combinarà una oferta de continguts, 'networking' i gastronomia vinculada a l'esperit de Barcelona i que s'adreça a tots els assistents de l'MWC25, el 4YFN i el Talent Arena.

L'espai permetrà "exposar i posar en valor els actius de la ciutat" amb un espai situat en una zona exterior de 1.600 m2 als jardins interiors del Hall 8, a l'entrada del 4YFN, al recinte de Fira a Gran Via.

També comptarà amb un zona d'àgora, que tindrà una programació continuada de continguts promoguts per l'Ajuntament i MWCapital, i acollirà diferents sessions i xerrades que comptaran amb un servei de transcripció per millorar-ne l'accessibilitat.

El Beat Barcelona tindrà una programació musical diària acuradament comissariada per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) i basada en la barreja de sons globals i ritmes locals, amb la participació de diferents DJ de sales musicals de Barcelona, com Razzmatazz, Laut, Apolo, Marula, Taro, Salvadiscos, Freedonia o Garage 442.

ONZÈ 4YFN

L'MWC25 també comptarà amb l'11a edició del 4YFN (Four Years From Now), l'esdeveniment de start-ups dedicat a impulsar nous projectes a través de connexions, visibilitat i oportunitats d'inversió.

L'estand de la ciutat, amb el lema 'Barcelona, on les start-ups floreixen', estarà dedicat a l'emprenedoria amb especial atenció en l'accés a les diferents fórmules de finançament, les empreses deep-tech i de salut i l'experiència d'usuari com la clau de l'èxit.

Tindrà 200 m2 i comptarà amb una àgora, espais per al Laboratori UX, per al Barcelona International Welcome Desk i per a 'showrooms' amb projectes innovadors de tres start-ups vinculades a Barcelona Activa: Kaybotic, Nixi for Children, Union Avatars.

Barcelona Activa acompanyarà unes 32 start-ups durant el congrés a l'Espai Village, i en el 4YFN també tindrà presència el Catalonia Health Innovation Ecosystem Pavilion, impulsat per Biocat, Acció i Tic Salut Social, i en què participaran 16 start-ups.