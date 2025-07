Barcelona tindrà el 30 d'octubre un nou pol d'economia circular i transformació digital

Estarà situat al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la posada en marxa el pròxim 30 d'octubre del BAC (Barcelona Circular), un nou pol d'activitat econòmica d'economia circular i transformació digital de la indústria, situat al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu.

L'espai està impulsat en col·laboració públic-privada entre l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, la Facultat d'Empresarials de Mondragon Unibertsitatea, pertanyent a Arrasate, i TeamLabs, ha informat aquest dimarts el consistori en un comunicat.

El BAC serà el segon espai físic d'impuls econòmic especialitzat de la ciutat, després de la posada en marxa al maig del Barcelona XRLAB, pol d'activitat econòmica sobre les indústries creatives.

La nova infraestructura vol fomentar la transformació digital de la indústria, a més d'acompanyar la implementació de nous models d'economia circular més sostenibles que generin un impacte positiu al territori i contribueixin a la creació i l'atracció de talent.

DIVERSIFICAR L'ECONOMIA

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que es continuaran reforçant els pols d'activitat econòmica per diversificar l'economia i accelerar el creixement i el posicionament de sectors estratègics de la ciutat.

El nou equipament se situarà en una nau del carrer Ciutat d'Asunción i disposa de 3.400 metres quadrats distribuïts en tres plantes i comptarà amb línies d'activitat com programes d'incubació per promoure l'emprenedoria, programes d'innovació i taller de fabricació digital, programa formatiu i espai de col·laboració obert als agents de l'ecosistema.

ESTRATÈGIA BARCELONA IMPULSA

Collboni ha assegurat que l'estratègia dels pols està dissenyada des de la lògica de la col·laboració públic-privada, "una fórmula capaç de multiplicar exponencialment l'impacte positiu de les polítiques públiques".

La posada en marxa dels pols d'activitat econòmica s'emmarca en l'estratègia Barcelona Impulsa, i està en conceptualització el BUI (Barcelona Urban Innovation), impulsat per l'Institute for Advanced Architecture of Catalonia.