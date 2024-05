Barcelona i Shanghai reforcen la seva relació i intercanvien objectius econòmics comuns

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, s'ha reunit aquest divendres amb el seu homòleg a Shanghai, Hua Yuan, al Palau de Pedralbes, en una trobada en la qual han reforçat la seva relació institucional i han intercanviat objectius econòmics comuns.

Han compartit la voluntat de ser motors econòmics dels seus territoris i ciutats obertes al comerç internacional i a l'intercanvi comercial, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Una altra qüestió que han abordat és la recuperació de la ruta aèria directa entre les dues ciutats, operada per Air China i suspesa per la pandèmia, que Valls ha demanat recuperar per "impulsar definitivament les relacions entre les ciutats", recull el comunicat.

També han acordat col·laborar en els àmbits de les ciutats intel·ligents, la digitalització i la transformació verda, i fomentar les inversions en totes dues direccions.

Posteriorment, en l'acte 'Invest in Shanghai, Share the Future', en una jornada organitzada per la Comissió Municipal de Comerç de Shanghai, Valls ha posat en valor la vocació internacional i les relacions amb Àsia de l'economia de Barcelona.