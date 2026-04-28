Barcelona s'estrena com a Capital Europea del Comerç de Proximitat amb una "proposta ambiciosa"

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha donat el tret de sortida a la Capital Europea del Comerç de Proximitat, que la ciutat ostenta aquest any, amb una "proposta ambiciosa i alhora profundament arrelada" amb més de 200 activitats que es repartiran entre els 10 districtes.
Ho ha explicat aquest dimarts en l'acte d'inauguració de la Capitalitat, acompanyada per la directora de Productes Químics, Bioeconomia i Comerç Minorista de la Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pime de la Comissió Europea, Kristin Schreiber.
Gil ha reivindicat que el programa representa un "projecte compartit, nascut del sector, construït per les institucions i que vol implicar tota la ciutadania" i que beu de la identitat construïda durant anys pels comerciants de la ciutat.
"Tenim clar el camí que volem recórrer", ha afirmat Gil, que ha enaltit el comerç local com un pilar fonamental del dret a quedar-se a viure a Barcelona davant els reptes que es presenten en l'actualitat i que, juntament amb els valors europeus, tenen un paper important.
PLA ESTRATÈGIC
El programa de la Capitalitat ha estat configurat de manera conjunta amb més de 70 entitats del sector i amb els eixos comercials, i s'estructura en 3 línies mestres: promoció del comerç de proximitat, reflexió per afrontar els reptes futurs i honorar el seu llegat.
En concret, Gil ha assenyalat a la identitat, la cohesió social, la sostenibilitat, la innovació i l'emprenedoria com els valors distintius del 'Model Barcelona', fonamentat en la capil·laritat de la seva trama urbana i la diversitat de les localitzacions.
I per aprofitar el llegat de la Capitalitat, el consistori presentarà un nou Pla Estratègic del Comerç Local 2035 i un nou Pla Estratègic de Mercats que recullin els compromisos amb el sector i aportin solucions de cara al futur.
Així mateix, s'impulsarà un nou segell per distingir els establiments que s'alineïn amb els valors del comerç barceloní, estiguin arrelats al territori i mostrin compromís amb la ciutat, fets distintius que han valgut a la ciutat el seu nou títol.
BARCELONA, EL CAMÍ A SEGUIR
Per la seva banda, Schreiber ha afirmat que la Capitalitat és un "reconeixement a un llarg compromís" per part del comerç de Barcelona, que ha conformat un model que convida Europa a mirar cap endavant.
"Barcelona mostra el camí a seguir", ha sostingut la dirigent europea, que ha recordat que a més d'un títol, ser nomenada Capital també suposa una oportunitat i una responsabilitat per demostrar que el comerç de proximitat pot marcar la diferència.
PROGRAMA
Entre les 200 activitats previstes en el programa, destaquen la Fira de Comerç Local que se celebrarà coincidint amb el Dia d'Europa, els dies 9 i 10 de maig, a la plaça de les Glòries Catalanes, i la unió del comerç amb el Tour de França, aprofitant la celebració de la Grand Départ per reforçar la visibilitat del sector.
També s'han projectat espais de debat i reflexió com el Fòrum Europeu de les Ciutats i les Regions del Comerç Local, liderat per la Generalitat i al qual s'afegirà el consistori, i les Jornades Europees de Benchmarking de la Unió Europea.
Paral·lelament, l'Ajuntament treballarà en la creació d'un nou Observatori Local del Comerç dedicat a recollir dades per reforçar les sinergies entre ciutats, que mostri la importància de les polítiques públiques de reforç al comerç en l'àmbit municipal.
El contingut d'aquesta notícia està elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona